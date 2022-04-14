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В Самаре установят архитектурную композицию, посвященную 30-летию Российской студенческой весны

14 апреля 2022 15:37
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В самарском Доме архитектора состоялась презентация концепций монументальной композиции от 9-ти художественных мастерских.

В 2022 году отмечается 30-летие Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна», который зародился в Самарской области. В честь празднования юбилея фестиваля в Самаре будет установлена архитектурно-скульптурная композиция, посвященная Российской студенческой весне. 

В самарском Доме архитектора состоялась презентация концепций монументальной композиции от 9-ти художественных мастерских. Поиски новых современных образных решений и символических пластических средств выражения, вели московские, пензенские и самарские авторы и авторские коллективы. 

Создание и торжественное открытие композиции станет связующим звеном времен и поколений жителей Самарской области и России, студенческая жизнь и творческая судьба которых связана с участием в конкурсных программах и выступлениях Фестиваля. 

XXX Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна» пройдет в Самаре с 18 по 24 мая. В день старта Фестиваля состоится и открытие монументальной композиции «Крылья Родины» (скульпторы Юрий и Глеб Ткаченко, архитектор Антон Белов, Пенза).

Композиция представляет собой изображение двух пар крыльев, расположенных параллельно друг другу. Расстояние между крыльями позволяет одному человеку или группе людей встать в центре для «снимка на память», двигаясь между крыльями в разных направлениях, рассматривать композицию и ее детали с разных ракурсов, взглядом отправляясь в путешествие, рассматривая детали скульптуры и исследуя внутренний рисунок пересечений и направлений.

Общая высота композиции 7 метров. Смысловое и символическое значение скульптурной композиции иллюстрирует ту эмоциональную атмосферу, которая присутствует на фестивале «Студенческая весна». 

«Молодость - это то время, когда вырастают крылья, когда ежедневно испытываешь чувство полёта. Это время открытий и свершений, время окрыленности новыми знаниями, время надежд и избытка сил. Поэтому символом «Студенческой весны» мы выбрали крылья», – поделились авторы композиции.

Две части композиции - две пары крыльев являются символом студенческого коллектива, где собираются и встречаются вместе и старшеклассники, и первокурсники, и выпускники, и молодые специалисты, вступающие во взрослую жизнь, где каждый для себя выбирает подходящую пару крыльев. 

Необходимо отметить, что представленные на конкурс концепции были высоко оценены экспертами и организаторами Фестиваля. Среди них «Окна весны» самарских архитекторов Дмитрия и Марии Храмовых; «Студенческая весна» московского скульптора Ольги Хан; «Весна» коллектива доцентов кафедры «Дизайн» СамГТУ (Анна Заславская, Елена Смоленская, Елена Темникова) и студентов факультета «Архитектуры и Дизайна» (Алена Евстратова, Виктория Прохорова), а также проекта «Конвейер творчества» Ксении и Марка Ченпаловых, архитекторов ГУП СО институт «ТеррНИИгражданпроект» и другие.

 

Фото:   правительство СО

 

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