В Самаре улицу предложили назвать именем Василия Ланового

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С таким предложением выступил активист ОНФ Вадим Нуждин.

28 января на 88-ом году жизни скончался советский и российский актер театра и кино, мастер художественного слова, общественный деятель и театральный педагог Василий Семёнович Лановой.

В Самаре общественники и политические деятели присоединились к словам соболезнований семье знаменитого и любимого всеми актера. Активист Общероссийского народного фронта Вадим Нуждин на своей станице в социальных сетях поделился воспоминаниями о встрече с актером Василием Лановым.

- Образ Ивана Вараввы, созданный им в фильме «Офицеры», стал определяющим в моём выборе профессии. Встретив его в жизни, обратился к нему, как генерал-полковнику и, пожав руку, искренне поблагодарил за труд и служение народу и Отечеству. Он улыбнулся и, похлопав по плечу, сказал, что сразу видно офицера, - вспоминает Вадим Нуждин.

Активист рассказал, что запомнил Ланового слегка уставшим, но излучающим мощнейшую энергетику доброты. Вадим Нуждин поддержал инициативу жителей Самары, которые предложили назвать одну из улиц именем великого актера.

- Он вписал своё имя в историю нашего города и достоин того, чтобы его имя было увековечено таким образом, - сказал Вадим Нуждин.

Предложение было направлено на рассмотрение губернатору Самарской области Дмитрию Азарову, мэру Самары Елене Лапушкиной и депутату Госдумы Александру Хинштейну. Члены ОНФ попросили правительство Самарской области поддержать горожан и рассмотреть возможность назвать улицу в честь Василия Ланового, пишет Самара-КП.