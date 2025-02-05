В Самаре ученые, краеведы и студенты обсудят загадки средневекового поселения Самара

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Когда появилось средневековое поселение Самара, кто из известных авторов первым упоминал его в своих трудах, какие народы жили на территории современного города и о чем стало известно благодаря археологическим раскопкам? Эти и многие другие интересные вопросы обсудят участники круглого стола, посвященного 175-летию Самарской губернии.



Мероприятие «Время и обстоятельства основания Самары: вопросы анализа и интерпретации источников» пройдет 19 февраля в 14:00 в конференц-зале Самарской областной универсальной научной библиотеки по адресу: проспект Ленина, 14А. Организатор круглого стола – Самарская областная татарская национально-культурная автономия, мероприятие состоится при поддержке Администрации Самары.



Участие в круглом столе примут представители Правительства Самарской области и Администрации Самары, преподаватели и студенты исторических факультетов Самарского университета и Самарского социально-педагогического университета, сотрудники Самарского областного историко-краеведческого музея имени Алабина и музея истории Самары, Института истории АН Татарстана, Центрального государственного архива Самарской области и архива социально-политической истории, Дома дружбы народов, краеведы из городов и районов области.

«Тема нашего круглого стола – средневековое поселение Самара, время появления в исторических документах сведений о нем, разбор источников по данной теме, археология и топонимика Самарского края», – анонсировал событие руководитель Самарского областного общества татарского исторического краеведения, член Союза журналистов РФ Шамиль Галимов.



Лекторами выступят: автор книг по краеведению Шамиль Галимов, доктор исторических наук, профессор Петр Кабытов, декан исторического факультета «Самарского государственного социально-педагогического университета», кандидат исторических наук Аркадий Королёв, заведующий археологической лабораторией Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева, кандидат исторических наук Сергей Зубов, руководитель Центра изучения Золотой Орды и татарских ханств Института истории АН Татарстана, кандидат исторических наук Ильнур Миргалеев, председатель попечительского совета культурно-исторического фонда «Булгарское наследие» Гумар Батршин.

К участию в мероприятии приглашаются все интересующиеся историей Самары!

Фото: администрация Самары