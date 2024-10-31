В Самаре транспортная прокуратура проведет прием предпринимателей 5 ноября

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Во вторник, 5 ноября, в Самаре Куйбышевская транспортная прокуратура проведет прием предпринимателей. Со своими вопросами представители бизнеса смогут обратиться к уполномоченным работникам надзорного органа.

«Для наиболее полного и эффективного разрешения вопросов, которые требуют проверки, лучше заранее подготовить заявление с основными доводами», – рассказали в транспортной прокуратуре.

Если предприниматель уже обращался раньше в прокуратуру или другие органы государственной власти, следует приобщить к заявлению копии ответов. Прием пройдет 5 ноября с 09:00 до 13:00 и с 13:45 до 18:00 на улице Чернореченской, д. 2/1, пишет Самара-КП.

С собой нужно взять паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, а также бумаги, подтверждающие полномочия на представление интересов доверителя. Узнать подробности личного приема можно по телефону: (846) 336-15-16.