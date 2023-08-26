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В Самаре торжественно открылся второй губернский маркет-фестиваль «Территория моды. Сделано в Самарской области»

26 августа 2023 12:07
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В этом году участниками стали уже более 150 крупных фабрик, дизайнерских брендов, ателье и мелкосерийные производства.

Сегодня в Самаре, в торговом центре «Гудок», торжественно открылся второй губернский маркет-фестиваль «Территория моды. Сделано в Самарской области». Масштабное мероприятие в сфере поддержки легкой промышленности региона организовано Правительством Самарской области при содействии Союза журналистов России и Союза дизайнеров России.

Задачу организовать и провести фестиваль самарской моды, который стал бы площадкой для продвижения региональных брендов, Глава региона Дмитрий Азаров дал в марте 2022 года. Идея проведения фестиваля принадлежала самарским производителям – именно они предложили организовать мероприятие для поддержки местных брендов.

Первый маркет-фестиваль в прошлом году собрал на одной площадке 100 региональных участников, и более 25 тысяч человек. В этом году участниками стали уже более 150 крупных фабрик, дизайнерских брендов, ателье и мелкосерийные производства. География обширная, это не только Самарская область, но также Димитровград, Ульяновск, Екатеринбург, Воронеж, Тамбов.

На площади более 1,1 тыс. кв. метров расположены 98 выставочных модулей. В течение трех дней пройдет 50 показов коллекций «Осень-зима 2023-2024», выставка театральных и сценических костюмов. Для гостей оборудованы фотозоны. Большая команда стилистов, поможет сориентироваться в многообразии предложений и покажет, как составить модные образы исключительно из вещей местных дизайнеров.

Заместитель председателя Правительства Самарской области Наталья Катина подчеркнула, что фестиваль организован в первую очередь для жителей Самары и области: «В преддверии 1 сентября люди могут прийти сюда и в одном месте купить для своих деток и спортивную одежду, и школьную одежду. И, конечно же, это поддержка для наших предпринимателей, для их развития. Сегодня их уже 150. Их будет больше и больше с учетом того, что это фестиваль является таким хорошим трамплином для любого предпринимателя».

Впервые на мероприятии представлен стенд производителей экипировки для военнослужащих в зоне специальной военной операции. Самарские дизайнеры не только сшили большое количество амуниции по образцам, но и разработали новые уникальные варианты, которые теперь пользуются спросом по всей стране. Например, именно у нас появились маскировочные плащи с защитой от тепловизора и кровоостанавливающие жгуты «Турникет», которые спасают жизни бойцов.

«Мы знаем требования наших бойцов, стараемся удовлетворить все эти потребности. Это помогает сохранить их жизнь. Это очень важно, если каждый сделает вклад, то мы будем победителями», – подчеркнула руководитель компании по производству экипировки для военнослужащих Елена Катаева.

Ярким событием фестиваля стало выступление на церемонии открытия специального гостя маркет-фестиваля фестиваля, поэтессы из ДНР Анны Ревякиной. Она родилась и выросла в Донецке. Её стихи посвящены ежедневному мужеству и героизму обычных людей, живущих на Донбассе.

Во время выступления поэтессы прошла презентация нового авторского платка из коллекции «Русские в моде» дизайнера Нины Ручкиной из г.Екатеринбурга, созданного совместно с Анной Ревякиной. «Это не просто платок с котом. Это невероятная история про русского кота, которого я спасла весной 2022 года из Мариуполя, из бомбоубежища. Вот он, прекрасный Марик. На платке изображены строчки из стихотворения, посвященного коту. Во время войны так важно остаться людьми. Во время войны так важно любить кота», - рассказала Анна Ревякина, демонстрируя оригинальный платок с рыжим котом.

А в показе коллекций одежды и авторских платков в качестве моделей выступили жёны военных – участницы проекта «Жёны Героев».

«Это женщины, которые последние полтора года живут в тревогах и в печалях, но они находят в себе силы, быть красивыми, заниматься спортом. Я считаю, что на сегодняшний день - это эталон женской красоты», – рассказала Екатерина Колотовкина, директор по развитию фонда «Звезда и Лира», региональный представитель Комитета семей воинов Отечества.

«При подготовке к этому фестивалю мы не могли оставить их в стороне, потому что это потрясающе красивые, модные, удивительно сильные женщины, и заранее самого фестиваля мы провели с ними встречу рассказали нашу идею», - отметила Мария Казак, художник-модельер, член Союза дизайнеров России, генеральный продюсер маркет-фестиваля «Территория моды. Сделано в Самарской области».

В программе фестиваля – круглые столы, мастер-классы, модные показы. Задача – поддержать лёгкую промышленность области и показать всей России возможности отечественного бизнеса. Особенно это актуально сейчас, когда санкции и уход зарубежных брендов открывают дополнительные возможности перед местными производителями.

«По итогам прошлого года фестиваль зарекомендовал себя, как очень хороший и эффективный стартап для наших предпринимателей. Для них это послужило очень хорошей стартовой площадкой для того, чтобы выйти в торговые центры нашего города и начать продавать свои изделия самостоятельно», - отметила руководитель департамента торговли министерства промышленности и торговли Самарской области Юлия Клинкова:

По мнению организаторов, маркет-фестиваль будет способствовать развитию сети магазинов под знаком «Самарский продукт. Сделано в Самарской области». Практически каждая представленная здесь вещь посвящена родному краю и изготовлена с любовью к нему.

«Наши самарские дизайнеры – они молодцы! И качество супер, и модели супер, и вообще фестиваль просто отличный! – поделилась впечатлениями посетительница фестиваля Мария Платунова.

Три дня, с 25 по 27 августа, фестивальная площадка будет открыта для посетителей. Можно познакомиться с разными региональными брендами и купить понравившуюся вещь. Ждут всех! Здесь интересно и красиво.

 

фото предоставлены минпромторгом СО

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