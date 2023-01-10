В Самаре суеверным считает себя каждый третий опрошенный

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Медицинские сестры, продавцы, менеджеры по туризму и квалифицированные рабочие — самые суеверные. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из Самары.

Суеверными людьми считают себя 35% самарцев, 51% отрицают наличие такого качества. Женщины более суеверны, чем мужчины (42% против 27%).



По данным опроса представителей популярных профессиональных групп в городе, больше всего суеверных людей — среди медсестер (39%), продавцов-консультантов (35%), менеджеров по туризму и квалифицированных рабочих (по 31%). В пятерку самых суеверных специальностей входят также врачи, HR-менеджеры, водители (по 30%), региональные представители, менеджеры по продажам и разнорабочие (по 20%). Меньше всего суеверия распространены среди программистов, менеджеров по маркетингу (по 12%) и аналитиков (10%).



Время проведения: 19—29 декабря 2022 года