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В Самаре суеверным считает себя каждый третий опрошенный

10 января 2023 09:27
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В Самаре суеверным считает себя каждый третий опрошенный

Медицинские сестры, продавцы, менеджеры по туризму и квалифицированные рабочие — самые суеверные. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из Самары.

Суеверными людьми считают себя 35% самарцев, 51% отрицают наличие такого качества. Женщины более суеверны, чем мужчины (42% против 27%).

По данным опроса представителей популярных профессиональных групп в городе, больше всего суеверных людей — среди медсестер (39%), продавцов-консультантов (35%), менеджеров по туризму и квалифицированных рабочих (по 31%). В пятерку самых суеверных специальностей входят также врачи, HR-менеджеры, водители (по 30%), региональные представители, менеджеры по продажам и разнорабочие (по 20%). Меньше всего суеверия распространены среди программистов, менеджеров по маркетингу (по 12%) и аналитиков (10%).

Время проведения: 19—29 декабря 2022 года

Теги: Опрос

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