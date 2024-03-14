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В Самаре суд встал на сторону дольщиков ЖК «Новая заря». Об этом стало известно по результатам заседания Арбитражного суда Самарской области.

В рамках дела о банкротстве застройщика ООО «Прогресс-Н» инстанцией было вынесено решение возложить на Фонд обязательства по удовлетворению прав всех дольщиков, включенных в реестр требований участников долевого строительства. Важно, что решение касается и тех дольщиков, которые ранее заключали договоры с ООО СК «Металлопторг». Таким образом, все участники долевого строительства, включённые в реестр требований участников строительства, должны быть удовлетворены Фондом.

Глава региона Дмитрий Азаров неоднократно подчеркивал, что по всем сложным случаям, где требуется судебное решение, региональное правительство окажет дольщикам поддержку. Это в полной мере относится к дольщикам «Новой зари» - одного из самых проблемных объектов долевого строительства на территории губернии.

ЖК «Новая заря» в Самаре начали возводить 2007 году. В 2011 году компания - застройщик обанкротилась. Позднее жилой комплекс начал достраивать другой застройщик, но и он своих обязательства не выполнил. В итоге объект оказался замороженным, а дольщики - без каких-либо понятных перспектив. Ситуация изменилась благодаря Дмитрию Азарову, который, заняв должность губернатора Самарской области, обозначил решение проблем обманутых дольщиков одной из ключевых задач. Была начата масштабная работа в этом направлении, главе регионе удалось заручиться поддержкой Правительства РФ. Для решения вопроса по объекту ЖК «Новая заря» губернатор обращался напрямую к заместителю Председателя Правительства Российской Федерации Марату Хуснуллину.

В результате при поддержке федеральных властей в ноябре 2023 года удалось получить решение ППК «Фонд развития территорий» о выплате дольщикам ЖК «Новая заря» компенсаций в размере рыночной цены за равнозначное жилье. Компенсации получили более 200 человек. Вместе с тем, части дольщиков Фонд в выплатах отказал.

Проблема коснулась более 150 граждан, которые заключили договоры с первым застройщиком ООО СК «Металлопторг». Обязательства по удовлетворению их прав требований в 2013 году были переданы ООО «Прогресс-Н» с одновременной передачей земельного участка под проблемным объектом. Однако ООО «Прогресс-Н» не исполнил взятые на себя обязательства, в результате чего у граждан не оказалось ряда документов, необходимых Фонду для выплаты.

Чтобы помочь людям в данной ситуации, было принято решение разрешить данный вопрос в судебном порядке. По результатам рассмотрения заявления ППК «Фонд развития территорий» о передаче земельного участка с расположенным на нем объектом незавершенного строительства, Арбитражный суд Самарской области удовлетворил данное ходатайство и одновременно обязал ППК «Фонд развития территорий» удовлетворить права всех дольщиков ЖК «Новая Заря», включенных в реестр требований участников строительства.

Напомним, Правительством Самарской области за последние шесть лет проведена беспрецедентная по своим масштабам работа по решению проблем обманутых дольщиков. Благодаря поддержке Правительства РФ, правоохранительных органов и прокуратуры в регионе удалось восстановить права более 8000 дольщиков. К концу 2023 года из федерального реестра проблемных объектов долевого строительства были исключены все самарские объекты.

В настоящее время министерство строительства Самарской области, совместно с прокуратурой Самарской области продолжает работу по восстановлению прав граждан по тем объектам, которые были ранее включены только в региональный реестр проблемных объектов, поскольку их строительство велось с нарушением закона.Также ведется работа по получению компенсаций дольщиками, объекты которых исключены из федерального реестра проблемных объектов, в частности там, где требуется судебное решение.

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