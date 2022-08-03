в Самаре суд обязал владельцев гостиницы сменить название

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В Арбитражном суде Самарской области закончилось рассмотрение иска сотрудников межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы. Ответчиками в этом деле выступали представители ОАО «Гостиница "Россия"».

Причиной для судебного разбирательства стало наименование отеля на набережной Волги. По мнению истцов, владельцы гостиницы должны сменить ее название.

— Новое наименование не должно включать полного или сокращенного официального наименования Российской Федерации, а также производные слова, — следует из документов, опубликованных на сайте арбитража.

Рассмотрение иска налоговой заняло чуть больше полугода. В конце июля 2022 года арбитры вынесли свое решение.

— Обязать ОАО «Гостиница "Россия"» изменить фирменное наименование на иное, согласно требованиям истцов. Процедуру необходимо провести в течение месяца после вступления решения суда в законную силу, — говорится в резолютивной части.

Однако у ответчиков есть возможность продолжить борьбу за старое название гостиницы. В течение месяца они могут подготовить жалобу, которую рассмотрят уже в апелляционной инстанции, пишет 63.ру.