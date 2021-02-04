В Самаре суд обязал спасти от разрушения памятник архитектуры

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В Самаре прокуратура озаботилась судьбой памятника архитектуры на улице Некрасовской, 61 (литеры а и а1). Дом был построен в начале XX века. Собственники не хотят за ним следить.

Сотрудники надзорного ведомства обратились в суд. Они требуют, чтобы собственники объекта культурного наследия регионального значения "Жилой дом. Арх. Вернер. Ампир" провели противоаварийные работы.



- Владельцы помещений бездействовали в течение 26 лет. В результате сейчас дом находится в ненадлежащем техническом, санитарном и противопожарном состоянии, - отметили в прокуратуре.



Ленинский районный суд удовлетворил требования ведомства. Теперь собственники дома обязаны сделать все, чтобы не допустить его дальнейшее разрушение, сообщает Сова.инфо.

Фото: Google Карты