В Самаре студенты создали стихийный мемориал в память о погибших в Перми

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Студенты вузов и сузов отправились на набережную реки Волга. Около стелы Ладьи возложили цветы и свечи в память о погибших в Перми.

Жертвами стрелка, по данным Следственного комитета России, стали 34 человека, из них 6 погибли, 28 пострадали. Самара скорбит о случившемся в Перми. Студенты областной столицы во время пар отправились к мемориалу возложить цветы. Среди них была учащаяся Самарского университета им. Королёва. Девушка поделилась эмоциями:

"Мне, если честно, было страшно сегодня идти в университет. Хоть я и понимала, что ситуация не в Самаре произошла. Но теперь как-то понимаешь, что идти туда не безопасно. Некоторые ребята вообще отказались идти на пары".

Другая студентка, но уже Самарского ЖД колледжа имени Буянова рассказала, что о случившемся узнала еще дома. Долго не решалась отправиться на занятия, но в конце концов поехала в учебное заведение.

"Страх и паника охватили в первые минуты. Затем мелькнула мысль, что на дистанте учиться, оказывается, безопаснее", - делится студентка 3 курса.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поручил проверить соблюдение мер безопасности в вузах и ссузах региона. Подобное необходимо не допустить в губернии, пишет ГТРК Самара.

Фото: tvsamara.ru/Гаянэ Антонян