В Самаре стресс перед 1 сентября испытывают 28% матерей и 17% отцов школьников

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Взять выходной 1 сентября, чтобы проводить ребенка в школу, в этом году собирается 1 из 3 родителей. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие родители школьников и менеджеры по персоналу из Самары.

Стресс перед 1 сентября испытывают 22% родителей школьников. Женщины волнуются перед Днем знаний намного чаще мужчин (28% против 17% соответственно), а опрошенные до 40 лет — чаще тех, кто старше (30% против 15%).



Взять выходной или отпуск 1 сентября, чтобы проводить ребенка в школу, собираются 33% родителей. Еще 18% намерены отпроситься на полдня. И тех, кто отпрашивается, и тех, кто берет отгул в первый день нового учебного года, больше среди женщин, чем среди мужчин.



Почти каждая вторая компания в Самаре предоставляет родителям школьников выходной 1 сентября: 18% организаций делают это официально, а 28% — без оформления соответствующих документов.



Довольны ли родители качеством обучения в школе, в которую ходит их ребенок? Чаще всего да: 20% полностью удовлетворены, а 45% скорее довольны. Недоволен каждый третий: 10% полностью, а 20% скорее не удовлетворены. Качество обучения чаще не устраивает отцов (35% против 25% среди матерей). Тех, у кого есть вопросы к качеству преподавания, больше среди опрошенных старше 40 лет (33% против 28% среди более молодых родителей).



Время проведения: 11—24 августа 2023 года.

Фото: ru.freepik.com