В Самаре стартовали общественные обсуждения дизайн-проектов пространств, претендующих на благоустройство в 2023 году

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15 февраля во всех районах Самары стартовали общественные обсуждения дизайн-проектов пространств, претендующих на благоустройство в 2023 году в рамках инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным национального проекта «Жильё и городская среда».

Напомним, в январе в Самаре проходил отбор общественных территорий, которые в дальнейшем примут участие в рейтинговом голосовании за благоустройство в 2023 году. На обсуждение было вынесено 87 пространств. От жителей поступило более 67 тысяч заявок на благоустройство значимых для них пространств. На основе предложений сформирован ТОП-20 общественных территорий для рейтингового голосования. Перед началом голосования все проекты благоустройства выносятся на обсуждение общественности.

«Федеральная программа «Формирование комфортной городской среды» в составе национального проекта «Жилье и городская среда» за период действия зарекомендовала себя только с лучшей стороны. С 2018 года, с начала действия программы, благоустроено более 40 общественных территорий. В настоящий период особое внимание уделяется применению современных тенденций и дизайнерских решений в благоустройстве. Хочу отметить, что общественные пространства, которые преображаются в Самаре, занимают лидирующие позиции в конкурсах и получают высокую оценку среди жителей города, - подчеркнул заместитель руководителя управления развития, реконструкции и ремонта департамента городского хозяйства и экологии Администрации Самары Алексей Старостин. – Сегодня во всех внутригородских районах стартовал второй этап – обсуждение дизайн-проектов. В этом взаимодействии ключевая роль отдана жителям нашего города, как в части выбора общественных территорий, которые они хотят видеть благоустроенными в первую очередь, так и в части содержания и концепции этих пространств».

Во вторник, 15 февраля, такие обсуждения прошли в Кировском и Куйбышевском районах.

На встречах жители могут ознакомиться с дизайн-проектами благоустройства территорий, задать свои вопросы и внести предложения. Среди популярных предложений - увеличение количество лавочек, установка спортивных и детских площадки. Главная задача - сделать общественные пространства функциональными и комфортными для различных категорий граждан.

«Я живу в Волгаре и обращаю внимание на то, как преображается наш микрорайон. Появляется много детских и спортивных площадок, мест для отдыха с семьей. Надеюсь, что благоустройство района продолжится в дальнейшем. Например, в рейтинговом голосовании участвует сквер «Дубовая роща». Я бы предложил оборудовать здесь скамейки для отдыха в современном стиле или площадку для проведения концертных и праздничных мероприятий», - поделился житель Куйбышевского района Алексей Кладько.

В Куйбышевском районе в этом году в ТОП-20 территорий для голосования, попали два общественных пространства: Ерик Парк и «Дубовая Роща» в ЖК «Волгарь».

«Ерик парк уже участвовал в рейтинговом голосовании. Здесь были выполнены работы по благоустройству первого этапа второй очереди. Таким образом, в Куйбышевском районе появилось еще одно пространство, где жители могут отдыхать и проводить время с детьми. Хочу отметить, что за период действия нацпроекта «Жилье и городская среда» в Куйбышевском районе благоустроено 4 общественных территории: сквер Нефтяников, сквер по улице Зеленой, сквер Ветеранов и сквер Речников. В 2022 году, с наступлением благоприятных погодных условий, начнется благоустройство сквера имени Куйбышева. Рассчитываем, что жители также активно примут участие в голосованиях и обсуждениях в текущем году», - рассказала заместитель Главы Куйбышевского внутригородского района Самары Ирина Сазонтьева.

После обсуждений все проекты будут доработаны с учетом предложений жителей, которые можно озвучить на запланированных встречах, отправить по электронной почте или оставить в пункте для приёма письменных обращений. Все пожелания самарцев будут приниматься до 28 февраля. График встреч и адреса для приема предложений размещены по ссылке - https://samadm.ru/media/news/35449/

По итогам рейтингового голосования из перечня ТОП-20 жители выберут первоочередной список общественных пространств, которые будут благоустроены уже в 2023 году. Отдать свой голос за выбранный проект можно будет на платформе 63.gorodsrega.ru, через «Госуслуги» и виджет «Мой выбор, мое будущее» на сайтах администрации Самары и внутригородских районов. О сроках голосования будет сообщено дополнительно.