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В Самаре стартовали дачные перевозки

1 мая 2021 14:30
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Обязательно соблюдение социального дистанцирования; маска должны быть надета еще до входа в общественный транспорт.

1 мая в Самаре дан старт регулярным сезонным перевозкам по маршрутам, следующим к садово-дачным массивам. 

Так, перед рейсами в автотранспортном предприятии прошла генеральная уборка – все автобусы были тщательно отмыты снаружи и внутри и продезинфицированы хлорсодержащим раствором, одобренным к применению Роспотребнадзором.

«В дальнейшем за соблюдением регламента санобработки перевозчик будет следить также в ежедневном режиме. Она проводится дважды в день – перед выходом в рейсы и по окончании рабочего дня. Кроме того, между рейсами дополнительно протираются перила, поручни и другие контактные поверхности. Особенно это касается самых протяженных маршрутов. Работами охвачен весь подвижной состав. В дачных перевозках в выходные и праздничные дни задействуются 57 автобусов. В будни – порядка 50 транспортных средств, которые курсируют по средам и пятницам, а также по вторникам и четвергам, когда традиционно работает один маршрут - № 170», – пояснил заместитель руководителя Департамента транспорта Самары Александр Ерополов.

Обязательно соблюдение социального дистанцирования; маска должны быть надета еще до входа в общественный транспорт. В противном случае билет не продадут и к поездке не допустят. Помимо кондукторов и водителей на линиях работают представители контрольно-ревизионной службы перевозчика.

Перевозчик акцентирует внимание и на том, что маски должны быть надеты правильно – они должны закрывать и рот, и нос.

«Снимать защитные средства нельзя от начала и до конца поездки. О нарушениях могут сигнализировать и сами пассажиры. Телефон «горячей линии» размещен во всех транспортных средствах. Для удобства граждан синхронизирована работа «горячих линий» перевозчика и Единого оператора электронного проездного «Объединенная транспортная карта». При необходимости звонки по актуальным вопросам переадресуются в нужное подразделение», – заверила представитель автотранспортного предприятия Анна Замыцкая.

Оператор «ОТК» рекомендует дачникам проверить баланс садово-дачных и других транспортных карт и своевременно пополнить его. Это возможно сделать через сайт единого оператора и сервис «Сбербанк-онлайн». А дежурный офис будет работать и в праздничные дни, а именно 4 и 7 мая с 10:00 до 14:00 (без перерыва). По возникающим вопросам можно обращаться по телефону: 8 (800) 700-74-99 (звонок бесплатный).

Подробнее с информацией о запуске дачных маршрутов можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Самары.

 

Фото:   администрация Самары

 

Теги: дачные перевозки Самара

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