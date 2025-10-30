В Самаре стартовал самый трогательный конкурс этой осени

Рассказать о любви - о любви к своим питомцам и животным можно, приняв участие в конкурсе «Лучший друг». В пресс-центре "Комсомольской правды" в Самаре дали старт творческому конкурсу «Лучший друг» для школьников, где дети через рисунки и истории смогут рассказать о своих любимцах.

Мероприятие прошло в рамках федерального партийного проекта «Защита животного мира» и собрало экспертов, педагогов, общественников и представителей бизнеса для обсуждения актуальных вопросов защиты животных в регионе. Свой голос в защиту животного мира подали еж Соник и мальтипу Ричард. Они на собственном примере показали - каждое существо заслуживает заботы и внимания.

На сегодняшний день на конкурс уже подано 64 заявки. Прием работ по номинациям «Лучший рисунок» (для детей до 10 лет) и «Лучшая история про питомца» (для детей до 11 лет) продлится до 30 ноября 2025 года.

Координатор федерального партийного проекта «Защита животного мира» в Самарской области Артем Ильин подчеркнул социальную значимость инициативы: «Более 70 миллионов домашних животных в стране – это мощный общественный запрос на формирование гуманного и ответственного отношения к ним. Наш проект – это инструмент, который позволяет системно подойти к решению проблем: от помощи приютам до воспитания ответственного отношения с детства».

Особый интерес у присутствующих вызвала презентация практических аспектов конкурса. Генеральный директор АНО «Институт регионального и муниципального развития», куратор конкурса «Лучший друг» Максим Кануев отметил: «Мы оцениваем не только технику, но и искренность, эмоциональность, глубину раскрытия темы. Все участники получат дипломы, а с лучшими работами можно будет познакомиться онлайн. Церемония награждения победителей запланирована на 22-26 декабря».

Генеральный директор НП «Защита животных от жестокого обращения» Ольга Масленникова акцентировала внимание на важности просветительской работы и воспитании гуманности: «Проблема в замкнутом круге: бесконтрольное разведение, выбрасывание животных, переполненные приюты. Ключевое звено – человеческий фактор. Нужно менять сознание людей, которые берут, а потом выбрасывают животное, как надоевшую игрушку».

Педагогическое сообщество представила советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными организациями самарской школы № 81 Елена Васильева. Она ведет активную волонтёрскую деятельность по помощи безнадзорным животным и привлекает к этому своих учеников: «Современные дети, окружённые гаджетами, жаждут живых, настоящих эмоций. Создавая работу о питомце, ребенок пропускает тему через себя. Через творчество он учится чувствовать чужую боль и радость как свою. Это и есть урок доброты и понимания ценности жизни, который остаётся в сердце навсегда. Такая практическая педагогика добра».

Партнер проекта, финансовый управляющий Оксана Шиндина рассказала о бизнес-составляющей: «Для нас это стратегические инвестиции в наше общее будущее. Мы инвестируем в формирование здоровой, гуманной социальной среды, в которой будет развиваться и наш бизнес. Поддерживая проект, мы укрепляем лояльность клиентов и партнёров, которые разделяют наши ценности».

Проект «Защита животного мира» партии «Единая Россия» продолжит поддержку местных приютов и просветительской работы в школах были анонсированы другие важные инициативы проекта:сбор гуманитарной помощи для животных, пострадавших в Курской области и акция ко Дню белок в парках Самары 17 ноября.

Пресс-конференция завершилась фотосессией со специальными гостями - Ричардом и Соником, которые стали символами проекта.

Для участия в конкурсе «Лучший друг» необходимо до 30 ноября 2025 года подать заявку на электронную почту Lutshidrug63@yandex.ru .

Подробно с положением о конкурсе можно ознакомиться на странице сообщества проекта «Защита животного мира» в Самарской области в социальной сети ВКонтакте https://vk.com/club232490481

Подведут итоги конкурса в декабре, победителей и их питомцев ждут ценные призы. Конкурсные работы будут размещены на официальной странице проекта «Защита животного мира».