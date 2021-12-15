В Самаре стартовал Международный Форум Волонтеров Победы

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Во вторник, 14 декабря в Самаре открылся Международный Форум Волонтеров Победы. В церемонии открытия приняли участие активисты региональных отделений со всей страны, участники федеральных команд, представители международного сообщества Всероссийского общественного движения Волонтеры Победы. Прямую онлайн-трансляцию церемонии открытия посмотрело более 15000 человек.

Форум является ключевым событием в деятельности добровольцев, участвующих в организации и проведении патриотических мероприятий, которые проходят на территории Российской Федерации и за рубежом.

Движение «Волонтеры Победы» сегодня является одной из крупнейших добровольческих организаций, занимающихся гражданско-патриотическим воспитанием молодежи и сохранением исторической памяти о героическом подвиге советских граждан в годы Великой Отечественной войны. Региональные отделения движения ведут работу во всех субъектах России, действуют 365 школьных отрядов, создано 1058 местных отделений, 293 общественных центра в образовательных организациях, представительства движения открыты в 52 государствах.

Международный форум продлится до 18 декабря. Его участниками станут представители из всех 85 субъектов Российской Федерации. Программа форума включает в себя стратегические сессии, мастер-классы и круглые столы, встречи с экспертами в сфере патриотического воспитания и сохранения исторической памяти.

В 2015 году Президентом РФ Владимиром Путиным была поддержана инициатива создания Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы». Глава государства отметил, что подобные инициативы заслуживают самого глубокого признания.

Высокий статус форума и приоритетное внимание к развитию волонтерского движения подчеркивает тот факт, что приветственный адрес участникам направил Президент Российской Федерации Владимир Путин.

Участникам Форума его зачитала заместитель начальника департамента организационной и административной работы управления по общественным проектам Администрации Президента Российской Федерации Елена Малышева.

«Приветствую вас по случаю открытия в Самаре Международного Форума Волонтеров Победы. За прошедшие годы движение «Волонтеры Победы» завоевало высокий общественный авторитет, объединило вокруг своих благородных задач энергичных, неравнодушных людей – как в России, так и за ее пределами. И сегодня благодаря вашей подвижнической и очень нужной работе, реальным делам и начинаниям, этот масштабный проект развивается, укрепляет свой созидательный потенциал.

Важно, что во главу угла вы ставите серьезные, ответственные задачи и, невзирая на трудности, настойчиво добиваетесь поставленных целей. Ваша активная гражданская жизненная позиция, искреннее стремление быть полезными Отечеству вызывает глубокое уважение и конечно имеет огромное значение для патриотического воспитания подрастающего поколения. Уверен, что проведение нынешнего форума придаст мощный импульс волонтерскому движению, послужит успешной реализации ярких востребованных идей и замыслов. Желаю вам всего наилучшего!»,- подчеркнул Президент.

Местом проведения первого международного форума Волонтеров Победы не случайно была выбрана Самара – запасная столица страны в годы Великой Отечественной войны, Город трудовой доблести, город с сильнейшим волонтерским движением.

2021 год – юбилейный для Самарской области: Губерния отмечает 170-летия со дня основания. Кроме того, 80 лет назад Самара, а тогда Куйбышев, стал запасной столицей нашей Родины, где ковалось оружие Победы.

«В ознаменование этого трудового подвига в прошлом году Президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным было принято решение о присвоении столице нашего региона – городу Самаре – высокого звания «Город трудовой доблести». Более 700 тысяч подписей собрали волонтеры в поддержку этого решения. И ключевую, ведущую роль в этой работе сыграли именно Волонтеры Победы. Спасибо вам за это», - обратился к участникам форума Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Глава региона отметил, что волонтерское движение в Самарской области развивается очень активно и насчитывает более 150 тысяч участников. «Но Волонтеры Победы – особая категория. Это люди с добрым отзывчивым сердцем, с пламенем любви к Родине в сердце. Я благодарю вас за вашу работу по отстаиванию исторической правды, за замечательные, важные, добрые, масштабные проекты, которые мы вместе реализуем на территории нашего региона. Еще больших слов признательности заслуживает ваша забота о живых героях и о павших. Спасибо за вашу память, за ваше небезразличие, за широту ваших сердец, за любовь к Родине, к каждому защитнику нашего Отечества», - обратился со словами благодарности к участникам волонтерского движения Губернатор.

Сложно переоценить вклад Волонтеров Победы в дело сохранения исторической памяти. Среди задач, в решении которых сегодня участвуют активисты движения, поддержка старшего поколения, патриотическая работа, сохранение памяти о героизме нашего народа, проявленного в годы Великой Отечественной войны.

Огненные картины войны, Бессмертный полк, Диктант Победы – в этих и других патриотических проектах принимают участие Волонтеры Победы. Знаковым для нашего региона стал Парад Памяти, который ежегодно проводится в Самаре в память о Параде 7 ноября 1941 года. Сегодня этот Парад Памяти объединяет патриотов из 30 регионов нашей страны, представителей 25 стран, в том числе наших соотечественников, которые живут за рубежом. Традиционно участие в подготовке и проведении Парада принимают Волонтеры Победы.

«Ту важнейшую работу, которую делают Волонтеры Победы, по достоинству оценил Президент страны, и сегодняшнее обращение Владимира Владимировича Путина ко всем участникам форума говорит о том, насколько это важно для каждого из нас и для нашего руководителя государства лично», - подчеркнул Дмитрий Азаров.

О самых ярких акциях, реализованных Волонтерами Победы, вспомнила Председатель Центрального штаба Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы», депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Ольга Амельченкова.

«В этом году мы с вами в рамках акции «Сад памяти» высадили 27 миллионов деревьев в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. В день 80-летия начала Великой Отечественной войны в 126 городах России и других стран мы зажгли огненные картины, и мне вспоминается образ легендарного штурмовика Ил-2, который был зажжен здесь, в Самаре. Вспоминается, как мы исполнили мечту фронтовика Абрама Израилевича Миркина, фронтовика: в 80-летие начала блокады он побывал в местах своей боевой славы – в Ленинградской области. И много других картин. Наша команда растет, становится масштабнее. В этом году к ней присоединились 180 тысяч новых добровольцев. Хочу сказать слова благодарности каждому из вас и выразить огромную благодарность руководству Самарской области за то, что гостеприимно приняли нас на Самарской земле. Пусть этот форум зарядит нас новой энергией на новые победы», - пожелала волонтерам плодотворной работы на форуме Ольга Амельченкова.

Поздравляя активистов движения «Волонтеры Победы» со стартом международного форума, Председатель Самарской Губернской Думы Геннадий Котельников напомнил о том, что 10 декабря в Самаре была открыта стела «Город трудовой доблести», увековечившая подвиг куйбышевцев в годы Великой Отечественной войны. Напомнил Председатель Самарской Губернской Думы и о том, что в этом году исполняется 80 лет со дня выпуска в Самаре первого самолета Ил-2. В этой связи Губернатор Самарской области обратился в Самарскую Губернскую Думе с инициативой установить памятную дату и ежегодно 10 декабря отмечать запуск производства легендарных штурмовиков. 52 дня понадобилось труженикам тыла, жителем запасной столицы, чтобы перевезти эвакуированный из Воронежа завод, установить оборудование и начать выпуск штурмовиков.

В рамках мероприятия состоялась церемония награждения добровольцев и лидеров Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Благодарностью Президента Российской Федерации.

Среди награждаемых - руководитель Самарского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Сергей Андриянов. С 2007 года Сергей ведет активную деятельность в сфере молодежной политики и добровольчества. В 2015 организовал работу штаба движения «Волонтеры Победы» в регионе. Ежегодно на базе штаба проводится более 50 крупных событий в сфере патриотического воспитания, сохранения исторической памяти.

Благодарностью Президента РФ был награжден член Центрального штаба Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Александр Юдин. Более 5 лет доброволец активно реализует проекты Всероссийского общественного движения в Республике Башкортостан – занимается благоустройством памятных мест, заброшенных захоронений участников ВОВ, изданием книг о фронтовиках.

«На форум я приехал поделиться успешными практиками, которые не первый год мы реализуем. Мы занимаемся изданием книг о ветеранах-фронтовиках ВОВ, которые проживают не только в Республике Башкортостан, но и в других регионах России и в других странах», - рассказал волонтер.