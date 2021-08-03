В Самаре стартовал форум соотечественников

Я нашел ошибку
Главные новости:
Самарец угрожал адвокату, работой которого остался недоволен
Самарец угрожал адвокату, работой которого остался недоволен
В Самаре ужесточат контроль "коронавирусных" ограничений. Что это значит?
В Самаре ужесточат контроль "коронавирусных" ограничений. Что это значит?
Яхты, SUP-борды и катамараны: десятый пресс-тур туристического проекта
Яхты, SUP-борды и катамараны: десятый пресс-тур туристического проекта
Школы Самарской области стали первыми участниками Всероссийского конкурс на лучшую выставку школьных музеев
Школы Самарской области стали первыми участниками Всероссийского конкурса на лучшую выставку школьных музеев
Турист из Самары рассказал подробности аварии с автобусом в Турции
Турист из Самары рассказал подробности аварии с автобусом в Турции
Самарская область – на втором месте в стране по реализации национального проекта «Производительность труда»!
Самарская область – на втором месте в стране по реализации национального проекта «Производительность труда»!
В Думе предупредили о возможном скачке цен на бензин из-за запрета экспорта
В Думе предупредили о возможном скачке цен на бензин из-за запрета экспорта
Ситимобил начал поощрять пользователей, отправляющихся на вакцинацию в Самаре
Ситимобил начал поощрять пользователей, отправляющихся на вакцинацию в Самаре
Наверх
Самара  +35 °C, Тольятти  +33 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.02
-0.12
EUR 86.77
-0.22
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В самарском Историческом парке впервые пройдет открытый шахматный турнир
В Самаре состоялся специализированный форум в сфере туризма и гостеприимства «Тур Притяжение 2021»
Выставка “В гостях у татар” пройдет в Музее имени Алабина в Самаре
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Август 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самаре стартовал форум соотечественников

3 августа 2021 11:19
155
В Самаре стартовал форум соотечественников

В понедельник, 2 августа, в Самаре состоялась церемония открытия Международного молодежного форума российских соотечественников, проживающих за рубежом. В нем принимают участие молодые люди из 53 стран, а также молодежный актив Самарской области, Москвы, Ростова-на-Дону и Симферополя.

Инициатива проведения форума принадлежит Сообществу молодых соотечественников, объединяющему более 15 тысяч молодых людей из 70 стран. Она была поддержана Министерством иностранных дел России и Федеральным агентством по делам молодежи.

Основная цель форума – объединить молодых соотечественников, проживающих за рубежом, чтобы они могли делиться друг с другом опытом и идеями по самым разным направлениям. И сегодня у них есть такая возможность.

«Это и бизнес, и экология, и наука, и инновации, – рассказал директор Ресурсного молодежного центра Алексей Любцов. – А мы со своей стороны должны понять, как можем их поддержать».

Особое внимание в рамках форума уделено работе по патриотическому воспитанию молодежи и сохранению исторического наследия. Так, участница форума из Беларуси Анастасия Лущ приехала, чтобы рассказать о проектах, подготовленных Ассоциацией содействия развитию интеграции социально-культурному и деловому сотрудничеству и молодежной организацией «Русь молодая». Один из них – патриотический проект «Отечеству верны», в рамках которого особое внимание уделяется памяти о событиях Первой мировой войны.

«У нас очень много мест, где ребята могут в буквальном смысле прикоснуться к истории. Мы составляем экскурсионные маршруты для молодежи, студентов из различных городов, – отметила Анастасия Лущ. – Эту войну практически забыли. А мы хотим, чтоб молодое поколение помнило о подвигах своих предков».

Участников форума на церемонии открытия приветствовал Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. «Я очень рад, что сегодня мы принимаем форум молодых соотечественников. Знаю, что вы инициировали целый ряд проектов. Надеюсь, что посещение нашего региона окажет непосредственное влияние на успешность их подготовки. Мы постараемся создать для этого все возможности, – подчеркнул он, обращаясь к молодежи. – Очень важно, что сегодня вы, не утрачивая связь с исторической Родиной, с традициями, с языком ваших предков, приезжаете в нашу страну, помогаете гражданам иностранных государств больше узнать о России и ее регионах. Надеюсь, подскажете нам как сделать так, чтобы душевное гостеприимство, которое есть в сердце каждого россиянина, и уж точно каждого самарца, стало понятно и отозвалось в сердцах граждан других стран».

К молодым соотечественникам также обратился советник руководителя Федерального агентства по делам молодежи Антон Тицкий: «Мы с вами понимаем, насколько важно сделать подобное мероприятие более масштабным, насколько важно увеличивать охват стран и организаций, которые работают в разной направленности и достигают разные цели. Нас с вами объединяет одно великое слово – Россия».

Приветственный адрес молодым соотечественникам направил Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. «Надеюсь, что насыщенная программа форума позволит его участникам ближе познакомиться с историей и культурой многонационального народа Российской Федерации», – отметил он в своем послании.

Видеообращение для гостей форума направила директор департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова. «В нынешних непростых международных условиях особенно важно сохранять духовно-культурную связь с исторической Родиной, – отметила она. – Уверена, молодым российским соотечественникам запомнится традиционное поволжское гостеприимство, которым так славится самарская земля».

В течение нескольких дней участники форума будут работать в Самарской области и знакомиться с историко-культурным наследием региона. Далее они отправятся в Волгоград, где состоится закрытие форума.

Теги: В центре внимания Дмитрий Азаров форум соотечественников

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Дмитрий Азаров поблагодарил строителей моста через Сок за досрочное открытие движения.
02 августа 2021, 14:35
Дмитрий Азаров: «Без поддержки Президента набранные темпы развития региона были бы невозможны»
Дмитрий Азаров поблагодарил строителей моста через Сок за досрочное открытие движения. Строительство
513
В понедельник, 2 августа, было открыто движение по Сокскому мосту в Самаре
02 августа 2021, 13:56
В понедельник, 2 августа, было открыто движение по Сокскому мосту в Самаре
Глава региона Дмитрий Азаров лично присутствовал на официальном открытии моста. Транспорт
614
"Наши ребята показали стойкость, волю к победе, командный дух и высочайшее мастерство"
01 августа 2021, 18:45
Дмитрий Азаров о победах олимпийцев в Токио: «Лучший результат самарской школы фехтования за всю историю»
"Наши ребята показали стойкость, волю к победе, командный дух и высочайшее мастерство". Спорт
1508
В центре внимания
Еще 465 жителей Самарской области заболели коронавирусом
3 августа 2021  12:53
Еще 465 жителей Самарской области заболели коронавирусом
140
В Самаре стартовал форум соотечественников
3 августа 2021  11:19
В Самаре стартовал форум соотечественников
152
По предварительным данным дорожной полиции, водитель автобуса не справился с управлением.
2 августа 2021  21:19
В ДТП с туристическим автобусом на юге Турции погибли четыре человека: туристы, пострадавшие в ДТП, были из Самарской области
1244
Дмитрий Азаров провел заседание регионального оперативного штаба.
2 августа 2021  21:08
Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в регионе оценивается как достаточно сложная и тревожная
632
Документ позволит странам дальнего и ближнего зарубежья больше узнать о передовых методиках самарской школы педагогики.
2 августа 2021  18:07
Подписано соглашение о сотрудничестве между Самарским педуниверситетом и Всемирной Ассоциацией выпускников российских вузов
960
Весь список