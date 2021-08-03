В Самаре стартовал форум соотечественников

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В понедельник, 2 августа, в Самаре состоялась церемония открытия Международного молодежного форума российских соотечественников, проживающих за рубежом. В нем принимают участие молодые люди из 53 стран, а также молодежный актив Самарской области, Москвы, Ростова-на-Дону и Симферополя.

Инициатива проведения форума принадлежит Сообществу молодых соотечественников, объединяющему более 15 тысяч молодых людей из 70 стран. Она была поддержана Министерством иностранных дел России и Федеральным агентством по делам молодежи.

Основная цель форума – объединить молодых соотечественников, проживающих за рубежом, чтобы они могли делиться друг с другом опытом и идеями по самым разным направлениям. И сегодня у них есть такая возможность.

«Это и бизнес, и экология, и наука, и инновации, – рассказал директор Ресурсного молодежного центра Алексей Любцов. – А мы со своей стороны должны понять, как можем их поддержать».

Особое внимание в рамках форума уделено работе по патриотическому воспитанию молодежи и сохранению исторического наследия. Так, участница форума из Беларуси Анастасия Лущ приехала, чтобы рассказать о проектах, подготовленных Ассоциацией содействия развитию интеграции социально-культурному и деловому сотрудничеству и молодежной организацией «Русь молодая». Один из них – патриотический проект «Отечеству верны», в рамках которого особое внимание уделяется памяти о событиях Первой мировой войны.

«У нас очень много мест, где ребята могут в буквальном смысле прикоснуться к истории. Мы составляем экскурсионные маршруты для молодежи, студентов из различных городов, – отметила Анастасия Лущ. – Эту войну практически забыли. А мы хотим, чтоб молодое поколение помнило о подвигах своих предков».

Участников форума на церемонии открытия приветствовал Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. «Я очень рад, что сегодня мы принимаем форум молодых соотечественников. Знаю, что вы инициировали целый ряд проектов. Надеюсь, что посещение нашего региона окажет непосредственное влияние на успешность их подготовки. Мы постараемся создать для этого все возможности, – подчеркнул он, обращаясь к молодежи. – Очень важно, что сегодня вы, не утрачивая связь с исторической Родиной, с традициями, с языком ваших предков, приезжаете в нашу страну, помогаете гражданам иностранных государств больше узнать о России и ее регионах. Надеюсь, подскажете нам как сделать так, чтобы душевное гостеприимство, которое есть в сердце каждого россиянина, и уж точно каждого самарца, стало понятно и отозвалось в сердцах граждан других стран».

К молодым соотечественникам также обратился советник руководителя Федерального агентства по делам молодежи Антон Тицкий: «Мы с вами понимаем, насколько важно сделать подобное мероприятие более масштабным, насколько важно увеличивать охват стран и организаций, которые работают в разной направленности и достигают разные цели. Нас с вами объединяет одно великое слово – Россия».

Приветственный адрес молодым соотечественникам направил Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. «Надеюсь, что насыщенная программа форума позволит его участникам ближе познакомиться с историей и культурой многонационального народа Российской Федерации», – отметил он в своем послании.

Видеообращение для гостей форума направила директор департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова. «В нынешних непростых международных условиях особенно важно сохранять духовно-культурную связь с исторической Родиной, – отметила она. – Уверена, молодым российским соотечественникам запомнится традиционное поволжское гостеприимство, которым так славится самарская земля».

В течение нескольких дней участники форума будут работать в Самарской области и знакомиться с историко-культурным наследием региона. Далее они отправятся в Волгоград, где состоится закрытие форума.