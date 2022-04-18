В Самаре стало больше компаний с «жестким» типом корпоративной культуры

Я нашел ошибку
Главные новости:
В Думе предложили возвращать гражданам до 100 тыс. рублей при банкротстве работодателя
В Думе предложили возвращать гражданам до 100 тыс. рублей при банкротстве работодателя
За выходные в Самарской области выявлено 186 правонарушений со стороны пешеходов и 182 – со стороны водителей
За выходные в Самарской области выявлено 186 правонарушений со стороны пешеходов и 182 – со стороны водителей
Проведено техобслуживание Вечного огня на мемориале в Жигулевске
Проведено техобслуживание Вечного огня на мемориале в Жигулевске
Минстрой добился выселения речпорта с левого берега Самары
Минстрой добился выселения речпорта с левого берега Самары
В Самарской области продолжается месячник по благоустройству
В Самарской области продолжается месячник по благоустройству
В Самарской области зарплатные ожидания работников фитнес-индустрии за год выросли на 15%
В Самарской области зарплатные ожидания работников фитнес-индустрии за год выросли на 15%
В Самаре проходит общественное голосование по выбору объектов благоустройства на 2023 год 
В Самаре проходит общественное голосование по выбору объектов благоустройства на 2023 год 
Школьников из Самары заинтересовали профессии железнодорожников
Школьников из Самары заинтересовали профессии железнодорожников
Наверх
Самара  +18 °C, Тольятти  +15 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.04
-1.25
EUR 87.07
-0.93
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарский зоопарк проведет очередной эколекторий
В Самаре прошла командно-штабная тренировка при ЧС в период паводка
Театр «Дилижанс» приглашает на премьеру семейного спектакля «Мой дедушка был вишней»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самаре стало больше компаний с «жестким» типом корпоративной культуры

18 апреля 2022 09:52
153
В Самаре стало больше компаний с «жестким» типом корпоративной культуры

С окончанием пандемии коронавируса в Самаре возросло число компаний с «жестким» типом корпоративной культуры. Между тем работать в таких организациях хотели бы только 6% респондентов из города, согласно опросу сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.  

«Жесткий» тип корпоративной культуры характеризует 13% самарских компаний. Напротив, 67% компаний, по мнению их менеджеров по персоналу, свойствен «мягкий» тип корпоративной культуры с ценностями взаимопомощи, доверия, честности по отношению к сотрудникам, клиентам и конкурентам.
Между тем работать в компании с «жестким» типом корпоративной культуры хотели бы только 6% самарцев, тогда как в организации, транслирующей доверие, поддержку и честность, — 82%. «Чем добрее почва, тем лучше урожай», — комментируют опрошенные. Еще 12% затруднились дать точный ответ: «На предприятии должен быть порядок, без перекосов в сторону излишней мягкости или агрессивности».

Чем выше доход респондентов, тем чаще они принимают «жесткий» тип корпоративной культуры: так, среди самарцев с доходом свыше 80 тыс. руб. ее ценности разделяют 8%, а среди тех, кто зарабатывает менее 50 тыс. руб., — только 3%. Кроме того, стремление к «жесткости» в управлении также больше свойственно мужчинам (6% против 2% среди женщин) и молодежи до 34 лет (5%)
 

Время проведения: 5—13 апреля 2022 года

Теги: Опрос

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Волна стресса: большинство жителей Самары признались в усилении тревоги
15 апреля 2022, 10:59
Волна стресса: большинство жителей Самары признались в усилении тревоги
На сегодняшний день из всех опрошенных только каждый пятый житель города обращается к психологу за консультацией. Общество
441
В коллегах по офису самарцев больше всего раздражают сплетни
15 апреля 2022, 10:01
В коллегах по офису самарцев больше всего раздражают сплетни
Самарцы стали более терпимыми к привычкам коллег, как офисных, так и удаленных. Общество
396
82% жителей Самары хотят монетизировать свое хобби
14 апреля 2022, 12:55
82% жителей Самары хотят монетизировать свое хобби
48% жителей Самары также готовы пройти переквалификацию, чтобы сменить свою профессию и стать более конкурентоспособными на рынке труда. Общество
515
  • Консультант плюс
В центре внимания
В Самарской области продолжается месячник по благоустройству
18 апреля 2022  11:40
В Самарской области продолжается месячник по благоустройству
44
Шансы закрепиться на самарской земле у всех, кто прибыл из Мариуполя, есть. Будет и работа, заверил Дмитрий Азаров. Помогут также пенсионерам, кто заявит об этом.
16 апреля 2022  21:34
«Приняли как родных»: Дмитрий Азаров пообщался с вынужденными переселенцами из Мариуполя
766
В пятницу, 15 апреля губернатор Дмитрий Азаров в ходе рабочей поездки в Тольятти осмотрел ряд производственных площадок вентиляционного оборудования.
16 апреля 2022  16:51
Дмитрий Азаров пообщался с руководством и коллективами заводов вентиляционного оборудования в Тольятти
1936
Подведены итоги второго конкурса общественных проектов на 2022 год по Губернаторскому проекту «СОдействие»
15 апреля 2022  13:22
Подведены итоги второго конкурса общественных проектов на 2022 год по Губернаторскому проекту «СОдействие»
1416
В самарском минздраве рассказали, где строятся новые больницы
15 апреля 2022  12:53
В самарском минздраве рассказали, где строятся новые больницы
906
Весь список