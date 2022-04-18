В Самаре стало больше компаний с «жестким» типом корпоративной культуры

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С окончанием пандемии коронавируса в Самаре возросло число компаний с «жестким» типом корпоративной культуры. Между тем работать в таких организациях хотели бы только 6% респондентов из города, согласно опросу сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

«Жесткий» тип корпоративной культуры характеризует 13% самарских компаний. Напротив, 67% компаний, по мнению их менеджеров по персоналу, свойствен «мягкий» тип корпоративной культуры с ценностями взаимопомощи, доверия, честности по отношению к сотрудникам, клиентам и конкурентам.

Между тем работать в компании с «жестким» типом корпоративной культуры хотели бы только 6% самарцев, тогда как в организации, транслирующей доверие, поддержку и честность, — 82%. «Чем добрее почва, тем лучше урожай», — комментируют опрошенные. Еще 12% затруднились дать точный ответ: «На предприятии должен быть порядок, без перекосов в сторону излишней мягкости или агрессивности».



Чем выше доход респондентов, тем чаще они принимают «жесткий» тип корпоративной культуры: так, среди самарцев с доходом свыше 80 тыс. руб. ее ценности разделяют 8%, а среди тех, кто зарабатывает менее 50 тыс. руб., — только 3%. Кроме того, стремление к «жесткости» в управлении также больше свойственно мужчинам (6% против 2% среди женщин) и молодежи до 34 лет (5%)



Время проведения: 5—13 апреля 2022 года