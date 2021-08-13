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В Самаре спасают от сноса дом мещанки Сафоновой на улице Садовой

13 августа 2021 13:42
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В Самаре спасают от сноса дом мещанки Сафоновой на улице Садовой

В Самаре над старинным зданием на улице Садовой, 228 нависла угроза сноса. Дом, который некогда принадлежал мещанке Сафоновой и ее семье, могут сровнять с землей. Об этом на своей странице в соцсети сообщила глава самарского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) Нина Казачкова.

Постройка на улице Садовой, 228 – единственный в городе деревянный дом в стиле ампир. Ранее он входил в список объектов культурного наследия, но потом его исключили оттуда. В 2012 году здание признали аварийным, а в 2019-м суд вынес решение о его сносе. По словам Нины Казачковой, спасти дом может только отмена этого постановления.

Во вторник, 10 августа, члены ВООПИиК направили заявление в УГООКН Самарской области с просьбой включить постройку в реестр объектов культурного наследия. Ведомство должно принять положительное или отрицательное решение в течение 90 дней. Кроме того, накануне, 12 августа, возле дома на Садовой, 228 организовали акцию "Стоп-снос". Ее поддержали десятки жителей города.

Сотрудники ВООПИиК считают, что внутри здания сохранились аутентичные элементы – лепнина потолка, рамы и двери. В пятницу, 12 августа, департамент управления имуществом Самары (ДУИ) выдаст им ключи, чтобы провести замеры и фотофиксацию.

Также сегодня в 16:00 по данному объекту состоится совещание с участием органов власти. На встрече соберутся представители прокуратуры, глава УГООКН региона Иван Стафеев, глава Самары Елена Лапушкина, руководитель ДУИ Андрей Белоклоков, а также сотрудники Минстроя и эксперты. Они решат судьбу дома мещанки Сафоновой, пишет Сова.инфо.

 Фото: Нина Казачкова / vk.com

Теги: ампир дом Сафоновой памятники архитектуры

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