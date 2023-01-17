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Руководителем ВКам ТУ Росрыболовства назначен Вадим Ткачев, ранее занимавший должность руководителя Средневолжского территориального управления. 
В Самаре создано новое территориальное управление Росрыболовства
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В Самаре создано новое территориальное управление Росрыболовства

17 января 2023 23:17
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Руководителем ВКам ТУ Росрыболовства назначен Вадим Ткачев, ранее занимавший должность руководителя Средневолжского территориального управления. 

Решениями Министра сельского хозяйства Российской Федерации Патрушева Д.Н. и Руководителя Федерального агентства по рыболовству Шестакова И.В. в  системе Росрыболовства создан новый территориальный орган - Волго-Камское территориальное управление, сообщает федеральное агентство по рыболовству.

В зону ответственности Волго-Камского территориального управления Росрыболовства входит 13 субъектов Российской Федерации: Республики Башкортостан, Татарстан, Марий Эл, Мордовия, Чувашия, Удмуртская Республика, Кировская, Оренбургская, Пензенская, Самарская, Саратовская, Ульяновская области, Пермский край.

Местом дислокации ВКам ТУ (так управление называется сокращенно) определен город Самара (Заводское шоссе, дом 64Б).

Руководителем Волго-Камского территориального управления Росрыболовства назначен Вадим Ткачев, ранее занимавший должность руководителя Средневолжского территориального управления. 

 

Фото:   pxfuel

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