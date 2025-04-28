В Самаре создадут условия для выездных регистраций браков

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25 апреля в рамках рабочего визита во Дворец бракосочетания Самары глава города Иван Носков обсудил с руководителем комитета ЗАГС Самарской области Екатериной Мельник организацию предстоящего летнего сезона свадеб, в частности - возможность помощи в организации выездных регистраций.



«Специалисты ЗАГСа подберут красивые места в городе, которые подходят для торжественной церемонии, а наша задача – их оформить и предоставить молодоженам. Скорее всего, это будут парки и скверы, но в этом вопросе я полностью полагаюсь на мнение сотрудников ЗАГСа. Уверен, в хорошую погоду такие выездные торжественные церемонии будут очень востребованы не только среди самарцев, но и среди гостей нашего города», - отметил глава Самары Иван Носков.



25 апреля, в канун праздника Красная горка, во Дворце бракосочетания зарегистрировали свой союз 26 самарских пар. Иван Носков лично поздравил трех из них - семьи Петровых, Рюмшиных и Дурновцевых, пожелал им долгих лет счастливой семейной жизни, вручив цветы и памятные подарки.



Как рассказала Екатерина Мельник, с момента открытия в 1984 году Дворца бракосочетания Самары в брак здесь вступили почти 92 тысячи пар молодоженов.



«В 2016 году здание Дворца было реконструировано с полной заменой всех инженерных сетей и коммуникаций. В то же время, нам удалось сохранить все аутентичные места, созданные архитектором Алексеем Герасимовым. Дворцу 41 год, место очень «намоленное». Ежегодно, здесь регистрируется более 3000 браков, свыше 900 актов рождения детей и почти, в каждой семье, есть фотографии, которые сделаны на фоне картины, написанной самим Викуловым», - рассказала руководитель комитета ЗАГС Самарской области Екатерина Мельник.



В настоящее время во Дворце работает выставка «Семья Победы, где представлены заслуженные семьи из всех уголков Самарской области. В год 80-летнего юбилея Победы выставка будет обновлена, будут добавлены фотографии новых семей, в том числе семей участников СВО.

Фото: горадминистрация.