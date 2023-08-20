В Самаре сотрудники УВМ вручили документы 88-летней пенсионерке

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Женщина и ее дочь тепло поблагодарили сотрудников УВМ за оказанное внимание и заботу к гражданам преклонного возраста.

Сотрудники Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Самарской области выехали по месту жительства женщины 1934 года рождения, чтобы вручить ей документ, дающий право на временное проживание на территории Самарской области.

На историю женщины, которая недавно приехала в Самарский регион вместе с дочерью, сотрудники полиции обратили внимание в ходе работы с документацией. Женщина в годы Великой Отечественной войны была эвакуирована на территорию Узбекской ССР и большую часть жизни работала на различных предприятиях на территории Узбекистана и недавно решила переехать в Самару. Полицейские помогли пенсионерке в кратчайшие сроки оформить все необходимые документы и приехали к ней домой, чтобы вручить готовый документ. В дальнейшем она сможет получить вид на жительство. Женщина и ее дочь тепло поблагодарили сотрудников УВМ за оказанное внимание и заботу к гражданам преклонного возраста.