Я нашел ошибку
Главные новости:
Стартовал прием заявок на участие во Всероссийском конкурсе «Молодой предприниматель России - 2021»
Стартовал прием заявок на участие во Всероссийском конкурсе «Молодой предприниматель России - 2021»
Самарский должник по налогам не смог продать земельные паи
Самарский должник по налогам не смог продать земельные паи
Резидент технопарка «Жигулевская долина» принял участие в авиасалоне МАКС-2021
Резидент технопарка «Жигулевская долина» принял участие в авиасалоне МАКС-2021
Сызранские полицейские задержали мужчину, находившегося в федеральном розыске
Сызранские полицейские задержали мужчину, находившегося в федеральном розыске
В Самаре сотрудники ОМОН провели совместную тренировку по обеспечению безопасности судоходства
В Самаре сотрудники ОМОН провели совместную тренировку по обеспечению безопасности судоходства
В Самарской области могут запретить управление электросамокатом в пьяном виде
В Самарской области могут запретить управление электросамокатом в пьяном виде
Самара не вошла в десятку самых курящих городов России
Самара не вошла в десятку самых курящих городов России
Пирамиды должников стали меньше, но их стало больше
Пирамиды должников стали меньше, но их стало больше
Наверх
Самара  +23 °C, Тольятти  +22 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.1
0.33
EUR 87.32
0.47
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Александр Солдатенков: Мы пытались переломить игру
Музей Алабина приглашает самарцев на пешеходную экскурсию
В детской областной библиотеке проведут программу «Путешествие к морским глубинам»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самаре сотрудники ОМОН провели совместную тренировку по обеспечению безопасности судоходства

27 июля 2021 10:19
53
В Самаре сотрудники ОМОН провели совместную тренировку по обеспечению безопасности судоходства

В рамках оперативно-стратегического учения «Заслон - 2021» сотрудники ОМОН (на транспорте) Управления Росгвардии по Самарской области отработали алгоритмы совместных действий с представителями правоохранительных органов, направленные на обеспечение безопасности судоходства в акватории Саратовского водохранилища.

Участники тренировки освободили судно от захвативших его условных "злоумышленников", которые были обезврежены и переданы коллегам из транспортной полиции для дальнейших следственных действий. Таким образом, все задачи, поставленные перед сотрудниками ОМОН (на транспорте) Управления Росгвардии по Самарской области были успешно выполнены. Бойцы специального подразделения продемонстрировали знание материальной части корабля, слаженность и четкость действий в условиях, максимально приближенных к реальным.

Теги: ОМОН судно тренировка

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Самарские правоохранители провели оперативное мероприятие в баре
22 июля 2021, 11:48
Тольяттинские правоохранители провели оперативное мероприятие в баре
Подобные профилактические мероприятия проводятся на постоянной основе. Криминал
540
В Самарской области оперативный штаб провел тренировку спецподразделений силовых ведомств
28 июня 2021, 11:47
В Самарской области оперативный штаб провел тренировку спецподразделений силовых ведомств
Согласно сценарию, вооруженные преступники находились в частном домовладении, расположенном на территории населенного пункта. Общество
525
В Самарской области уничтожили учебные авиационные бомбы 1932 года выпуска
02 июня 2021, 12:24
В Самарской области уничтожили учебные авиационные бомбы 1932 года выпуска
На место происшествия выехала группа разминирования ОМОН. Происшествия
596
В центре внимания
Новый госпиталь для лечения больных COVID-19 открылся в Самаре
26 июля 2021  13:27
Новый госпиталь для лечения больных COVID-19 открылся в Самаре
590
В первом полугодии в бюджет Самарского региона поступило 124, 868 миллиардов рублей
26 июля 2021  09:57
В первом полугодии в бюджет Самарского региона поступило 124, 868 миллиардов рублей
437
Этот праздник объединяет всех, кто посвятил свою жизнь службе нашей Родине на морских и океанских просторах.
25 июля 2021  15:38
Поздравление Дмитрия Азарова с Днем Военно-Морского Флота России 
887
Еще 336 жителей Самарской области заболели коронавирусом
25 июля 2021  13:44
Еще 336 жителей Самарской области заболели коронавирусом
886
По поручению губернатора отделения реабилитации заработали на базе ряда санаториев, расположенных на территории региона.
24 июля 2021  19:39
Дмитрий Азаров поставил задачу развивать направление реабилитации жителей после коронавируса и других заболеваний
3109
Весь список