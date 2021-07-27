В Самаре сотрудники ОМОН провели совместную тренировку по обеспечению безопасности судоходства

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В рамках оперативно-стратегического учения «Заслон - 2021» сотрудники ОМОН (на транспорте) Управления Росгвардии по Самарской области отработали алгоритмы совместных действий с представителями правоохранительных органов, направленные на обеспечение безопасности судоходства в акватории Саратовского водохранилища.

Участники тренировки освободили судно от захвативших его условных "злоумышленников", которые были обезврежены и переданы коллегам из транспортной полиции для дальнейших следственных действий. Таким образом, все задачи, поставленные перед сотрудниками ОМОН (на транспорте) Управления Росгвардии по Самарской области были успешно выполнены. Бойцы специального подразделения продемонстрировали знание материальной части корабля, слаженность и четкость действий в условиях, максимально приближенных к реальным.