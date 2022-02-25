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Участники заседания обсудили предварительный прогноз по весеннему половодью и паводку.
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В Самаре состоялось заседание областной межведомственной противопаводковой комиссии

25 февраля 2022 21:18
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Участники заседания обсудили предварительный прогноз по весеннему половодью и паводку.

В пятницу, 25 февраля, в Правительстве Самарской области состоялось заседание областной межведомственной противопаводковой комиссии, которое по поручению первого вице-губернатора – председателя Правительства региона Виктора Кудряшова провел руководитель департамента по вопросам общественной безопасности Самарской области Юрий Иванов. 

В нем приняли участие министр лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Алексей Веселов, руководство министерств транспорта, сельского хозяйства, промышленности, труда и занятости, энергетики и ЖКХ, ведомств ГО И ЧС, надзорных органов.  Участники заседания обсудили предварительный прогноз по весеннему половодью и паводку, подготовку гидротехнических сооружений, готовность сил реагирования к непредвиденным ситуациям.

С докладом о текущей ситуации и прогнозом предстоящего весеннего паводка выступил начальник Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Айдар Мингазов. По информации Росгидромета, осеннее увлажнение почвы в бассейнах рек составило 108% от нормы. Высота снежного покрова достигла отметки в 57 сантиметров, что на 20 сантиметров выше, чем в прошлом году. В целом сумма осадков, выпавших с декабря по февраль, на 40 процентов выше среднемноголетних и прошлогодних значений.

«По предварительным прогнозам, уровень воды на реках области следует ожидать в пределах и выше средних многолетних значений. Вместе с тем, многое будет зависеть от интенсивности развития весенних процессов», - отметил Айдар Мингазов 

Свободный объем Куйбышевского водохранилища сейчас составляет 17,4 кубических метра. 

Руководитель Средне-Поволжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Ирины Панфиловой доложила о подготовке гидротехнических сооружений и готовности по обеспечению их безаварийной работы в период прохождения весеннего половодья и паводков. В регионе насчитывается 153 гидротехнических сооружения, 55 из них находятся на контроле ведомства. На самых крупных из них, включая «Жигулевская ГЭС», установлен ежедневный режим контроля. Министр лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области Алексей Веселов добавил, что необходимо оформить в собственность бесхозные гидротехнические сооружения. Таких в области насчитывает 14. Главам муниципальных образований рекомендовали сделать это до 1 июня 2022 года.

«Коллеги, попрошу обратить внимание на бесхозные гидротехнические сооружения. У нас есть определенная динамика по этому направлению, но остаются вопросы. Надеюсь в 2022 году эта тема будет закрыт окончательно, прежде всего по Волжскому району», - отметил Юрий Иванов.  

Для отработки оперативного реагирования на возможные острые ситуации в условиях паводка 8 февраля первый вице-губернатор - председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов утвердил план профилактических мероприятий. В частности, с 15 по 16 марта будут проведены командно-штабные учения. Органам местного самоуправления рекомендовано создать оперативные штабы при администрациях, проверить пункты временного пребывания населения, которое может быть эвакуировано с подтопленных территорий, обеспечить готовность техники. 

Кроме того, Центру по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций поручено в период половодья организовать воздушный мониторинг паводковой обстановки, в том числе с применением средств малой авиации. Департаменту по вопросам общественной безопасности поручено провести проверки готовности материально-технических ресурсов в муниципальных образованиях, где прогнозируется повышение уровня воды до критических отметок. 

 

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