В Самаре состоялось расширенное заседание областного оргкомитета «Победа»

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В четверг, 7 апреля, Губернатор Дмитрий Азаров провел расширенное заседание регионального оргкомитета «Победа». Участие в нем приняли ветераны, Герои России, Герои Социалистического Труда, Почётные граждане, заслуженные люди губернии, руководители органов исполнительной власти и территориальных органов федеральных структур, депутаты различного уровня, главы муниципальных образований, представители бизнес-сообщества, общественных организаций, редакторы СМИ, волонтёры Победы и других институтов гражданского общества.

Центральной темой совещания стала подготовка к празднованию 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, а также были подведены основные итоги патриотической работы, которая велась в Самарской области в течение 2021 года.

Перед началом обсуждения вопросов повестки Дмитрий Азаров объявил минуту молчания – в память о погибших в специальной военной операции на Украине. «Сохранение и защита исторической памяти для нас – общая задача. Это наш святой долг перед героическим поколением победителей, перед будущими поколениями россиян. Мы просто обязаны донести до детей, внуков живую память, передать им это чувство Родины. В эти тревожные для нашей страны дни мы все гордимся нынешними защитниками Отечества, нашими вооруженными силами, которые сегодня борются с неонацизмом, который, к сожалению, у самых границ нашей страны. Они сражаются, чтобы наша страна жила в мире, они вновь противостоят фашизму. И где, казалось бы, – на Украине, – отметил Глава региона. – Думаю, что великим защитникам 1941-1945-х годов и в страшном сне не могло присниться, что фашизм даст ростки на территории Украины. Это страшная реальность. И наши воины, защитники вновь, как тогда, противостоят распространению неонацизма».

События, которые разворачиваются на территории Украины, показывают, насколько сегодня важно достоверно рассказывать молодому поколению о том, что происходило во времена Великой Отечественной войны, и о том, что происходит сегодня. Сейчас, в непростой исторический момент граждане России должны проявить сплочённость и поддержать Президента Владимира Путина, поддержать Вооруженные Силы России, поддержать свою Родину. Как эти задачи будут реализованы в преддверии Дня Победы на территории 63 региона, также обсудили участники расширенного заседания областного оргкомитета «Победа».