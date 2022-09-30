В Самаре состоялось первое заседание областного детского общественного совета

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В четверг, 29 сентября, в Самарском Дворце детского и юношеского творчества состоялось первое в новом учебном 2022-2023 году заседание Областного детского общественного совета при Уполномоченном по правам ребенка в Самарской области, а также стартовал очередной цикл занятий в рамках Областной школы права.

Областной детский общественный совет действует с 2014 года и является представительным и коллегиальным органом детского сообщества региона. Подобные советы действуют во многих субъектах РФ. Этим летом во Владивостоке по инициативе Уполномоченного по правам ребенка при Президенте России Марии Львовой-Беловой состоялась специализированная смена детских общественных советов со всей страны.

В 2022 году в областной совет вошли 22 участника образовательных организаций из всех 13 образовательных округов Самарской области. Среди них есть и представитель Федерального детского общественного совета при Президенте РФ – Богатова Полина.

«Здесь собрались лучшие ребята, активисты для того, чтобы быть проводниками ко всем подросткам, ко всем детям Самарской области. Уверена, что они дадут нам массу новых идей и будут помогать вовлекать сверстников в общественную жизнь», - отметила врио уполномоченного по правам ребенка в Самарской области Марина Тарасова.

Деятельность Совета направлена на разработку, продвижение и развитие на региональном и местном уровне механизмов участия детей в принятии решений по вопросам, затрагивающим их права и законные интересы; организацию открытых площадок для взаимодействия детей и молодежи с представителями органов власти и местного самоуправления, содействие формированию у детей активной гражданской позиции, повышение правовой грамотности и культуры детей и молодёжи.

Партнерами Совета являются Уполномоченный по правам ребенка Самарской области; Самарская прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Самарской области; Палата адвокатов Самарской области; Самарское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России»; благотворительный фонд «Радость».

Также ребята из Областной школы права провели первое организационное собрание. Эта школа действует на базе Самарского Дворца детского и юношеского творчества с 2015 года. Занятия проводятся на бесплатной основе в двух формах. Очно занятия проходят один раз в неделю. Ребята имеют возможность задать вопросы и обсудить интересующие их темы с ведущими экспертами Самарской области.

Партнерами Областной Школы права выступают: Уполномоченный по правам ребенка Самарской области, Самарский университет государственного управления «Международный институт рынка», Палата адвокатов Самарской области, Самарское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России».

В рамках Областной школы права учащиеся участвуют в таких мероприятиях, как областной конкурс «Я и право», межрегиональный конкурс «Я - юрист», Областной правовой фестиваль, Детский час в Самарской Губернской Думе.