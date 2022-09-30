Я нашел ошибку
Главные новости:
В офисах обслуживания компании люди преклонного возраста смогли оперативно решить свои вопросы и получили сладкие подарки.
«ЭнергосбыТ Плюс» поздравил клиентов с Днем пожилого человека
Об этом было заявлено в ходе регионального делового форума "Бизнес в новой реальности: тренды, стратегии, инструменты" 27 сентября.
Продлён срок приема заявок на ежегодный конкурс компаний «Достояние губернии-2022»
Для жителей Самары и Курумоча.
Сдать вторсырье, не выходя со двора: график выезда ЭКОмобиля на октябрь
Договоры подписаны в пятницу в Кремле президентом РФ Владимиром Путиным и руководителями этих регионов.
Подписаны договоры о вхождении ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ 
Президент отметил, что Россия неоднократно заявляла о готовности к переговорам.
Путин призвал Украину прекратить боевые действия и вернуться за стол переговоров
Так, с опережением сроков в Хворостянском районе завершили ремонт 20 км автомобильной дороги Приволжье – Хворостянка.
В муниципальных районах региона завершаются работы на объектах дорожного нацпроекта
Большинство ребят, приехавших в Самару, учатся на ракетно-космическом направлении.
Студенты из ведущих аэрокосмических университетов страны запустили экспериментальные ракеты и научную аппаратуру на аэродроме Бобровка
Деятельность Совета направлена на развитие механизмов участия детей в принятии решений по вопросам, затрагивающим их права и законные интересы.
В Самаре состоялось первое заседание областного детского общественного совета
Наверх
Самара  +12 °C, Тольятти  +12 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 57.41
-1.04
EUR 55.41
-0.31
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
СОУНБ приглашает всех желающих принять участие во Всероссийской акции – Литературный диктант
Сотрудники Госавтоинспекций Самары и Жигулевска провели для школьников познавательные уроки по ПДД
Футболисты "Крыльев Советов" посетили школу-интернат в селе Старый Буян
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самаре состоялось первое заседание областного детского общественного совета

30 сентября 2022 16:08
134
Деятельность Совета направлена на развитие механизмов участия детей в принятии решений по вопросам, затрагивающим их права и законные интересы.

В четверг, 29 сентября, в Самарском Дворце детского и юношеского творчества состоялось первое в новом учебном 2022-2023 году заседание Областного детского общественного совета при Уполномоченном по правам ребенка в Самарской области, а также стартовал очередной цикл занятий в рамках Областной школы права.

Областной детский общественный совет действует с 2014 года и является представительным и коллегиальным органом детского сообщества региона. Подобные советы действуют во многих субъектах РФ. Этим летом во Владивостоке по инициативе Уполномоченного по правам ребенка при Президенте России Марии Львовой-Беловой состоялась специализированная смена детских общественных советов со всей страны.

В 2022 году в областной совет вошли 22 участника образовательных организаций из всех 13 образовательных округов Самарской области. Среди них есть и представитель Федерального детского общественного совета при Президенте РФ – Богатова Полина.

«Здесь собрались лучшие ребята, активисты для того, чтобы быть проводниками ко всем подросткам, ко всем детям Самарской области. Уверена, что они дадут нам массу новых идей и будут помогать вовлекать сверстников в общественную жизнь», - отметила врио уполномоченного по правам ребенка в Самарской области Марина Тарасова.

Деятельность Совета направлена на разработку, продвижение и развитие на региональном и местном уровне механизмов участия детей в принятии решений по вопросам, затрагивающим их права и законные интересы; организацию открытых площадок для взаимодействия детей и молодежи с представителями органов власти и местного самоуправления, содействие формированию у детей активной гражданской позиции, повышение правовой грамотности и культуры детей и молодёжи.

Партнерами Совета являются Уполномоченный по правам ребенка Самарской области; Самарская прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Самарской области; Палата адвокатов Самарской области; Самарское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России»; благотворительный фонд «Радость».

Также ребята из Областной школы права провели первое организационное собрание. Эта школа действует на базе Самарского Дворца детского и юношеского творчества с 2015 года. Занятия проводятся на бесплатной основе в двух формах. Очно занятия проходят один раз в неделю. Ребята имеют возможность задать вопросы и обсудить интересующие их темы с ведущими экспертами Самарской области.

Партнерами Областной Школы права выступают: Уполномоченный по правам ребенка Самарской области, Самарский университет государственного управления «Международный институт рынка», Палата адвокатов Самарской области, Самарское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России».

В рамках Областной школы права учащиеся участвуют в таких мероприятиях, как областной конкурс «Я и право», межрегиональный конкурс «Я - юрист», Областной правовой фестиваль, Детский час в Самарской Губернской Думе.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Кировском районе 1 и 2 октября будет работать муниципальная ярмарка в формате «торговля с автомашин»
30 сентября 2022  13:04
В Кировском районе 1 и 2 октября будет работать муниципальная ярмарка в формате «торговля с автомашин»
211
Самарцы приглашаются к участию в конкурсе на лучший дизайн лимитированных транспортных карт 
30 сентября 2022  12:52
Самарцы приглашаются к участию в конкурсе на лучший дизайн лимитированных транспортных карт 
193
В Самарской области запущен чат-бот по мобилизации
30 сентября 2022  11:51
В Самарской области запущен чат-бот по мобилизации
233
В Самаре ограничат движение в центре города в связи с проведением фестиваля студентов Самарской области «МОЙ СПОСОБ БЫТЬ ЛУЧШЕ»
30 сентября 2022  10:19
В Самаре ограничат движение в центре города в связи с проведением фестиваля студентов Самарской области «МОЙ СПОСОБ БЫТЬ ЛУЧШЕ»
470
Жилищный фонд Самары с теплом уже на 48,3%
30 сентября 2022  10:15
Жилищный фонд Самары с теплом уже на 48,3%
230
Весь список