В Самаре состоялись учебно-методические сборы с первыми заместителями территориальных органов ФСИН России

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На протяжении двух дней участники сборов - представители региональных управлений ФСИН России из Центрального, Приволжского, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов повышали свои профессиональные знания под руководством заместителя директора ФСИН России генерал-лейтенанта внутренней службы Валерия Бояринева.

Практические занятия проходили на базе УФСИН России по Самарской области и Самарского юридического института ФСИН России.

Программа мероприятия получилась обширной. Начались сборы со сдачи зачетов по знанию нормативной правовой базы, регламентирующей деятельность уголовно-исполнительной системы Российской Федерации.

В ходе рабочей конференции были проанализированы результаты служебной деятельности региональных управлений. Заслушаны докладчики из числа представителей территориальных органов ФСИН России по рассматриваемым учебным вопросам.

Продолжились занятия на учебных местах в исправительных учреждениях УИС Самарской области и Самарском юридическом институте. Здесь участники изучили применение современных методов надзора за подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными с использованием новейшего технического оборудования, ознакомились с модернизацией постов видеоконтроля и средств охранного телевидения.

Завершились учебно-методические сборы подведением итогов.