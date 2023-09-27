В Самаре состоялась Всероссийская стратегическая сессия Росреестра

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26 сентября 2023 г. в Управлении Росреестра по Самарской области прошла Всероссийская стратегическая сессия «Будущее сферы земли и недвижимости России. Вектор развития». Его участниками стали сотрудники Управления Росреестра и филиала ППК «Роскадастр» по Самарской области: регистраторы, правовики, технологи, специалисты государственного земельного надзора и многие другие.

Волна сессий под таким названием проходит в эти дни по всей Российской Федерации. Цель мероприятия – раскрыть новые векторы развития ведомства. В рамках взаимодействия, используя самые продуктивные идеи и опыт, специалистам предстояло реализовать самые нереальные проекты. В Самаре в стратегической сессии участвовало пять команд: города Тольятти - «Приора», команда филиала ППК Роскадастр - «Спутник», команда «А вы-то?», которую представляли сотрудники правового отдела и отдела материально-технического обеспечения, повышения качества данных, кадастровой оценки; команда регистраторов из Самары - «Регистроник», команда территориальных отделов «Надежда и опора России».

На протяжении всей встречи командам помогали модераторы – заместители руководителя Управления Росреестра по Самарской области. Оценивало оригинальность и новизну идей, четкость задач, реалистичность и достижимость поставленных целей, качество презентаций - компетентное жюри, в состав которого входил руководящий состав Управления Росреестра по Самарской области и филиала ППК Роскадастр, заслуженные работники Управления, члены Общественного и Молодежного советов.

Первым этапом сессии стало знакомство с командами, вторым – защита командных проектов, направленных на оптимизацию рабочего механизма, усовершенствование сервисов и программ. На третьем этапе команды-партнеры задавали друг другу вопросы по проектам; на четвертом, заключительном, делали предложения к проектам своих партнеров.

В ходе увлекательного и, в позитивном смысле, азартного мероприятия все участники и гости стали свидетелями представления интереснейших проектов и идей. На протяжении сессии кипели жаркие дискуссии - шел живой, конструктивный диалог, показавший, что все участники стратегической сессии постарались на славу.

«На меня произвели большое впечатление проекты всех команд, - отмечает член Общественного совета при Управлении Росреестра по Самарской области Леонид Соломонович Боярский. - Эти проекты нацелены на решение самых актуальных вопросов, которые ставит перед нами сегодня государство в сфере недвижимости. Все проекты были достойными и интересными. Все разработки показали, что миссия Росреестра вышла на новый уровень. Она, прежде всего, демонстрирует инициативу ведомства, направленную на эффективное усовершенствование законодательства в сфере недвижимости. И то, что сегодня Росреестром ставятся важные задачи, направленные на решение серьезных проблем людей, нацелено в результате на привлечение инвестиций, увеличение количества рабочих мест и развития Самарского региона в целом».

Мероприятие стало важным этапом в командообразовании, дало возможность синтезировать единство миссии и ценностей Росреестра – фундамента осуществления эффективной деятельности. По итогам голосования победителем Всероссийской стратегической сессии «Будущее сферы земли и недвижимости. Вектор развития» стала команда филиала ППК Роскадастр - «Спутник». Ее капитан - заместитель директора ППК Роскадастр по Самарской области Дмитрий Юрьевич Наумов поделился с собравшимися: «Сегодня мы стали участниками прекрасного мероприятия, на котором увидели много интересных, классных проектов. Думаю, что можно объединить несколько из них воедино, чтобы в дальнейшем масштабировать на всю Россию. Кроме того, при подготовке нашего проекта мы получили настоящее удовольствие - общая работа еще больше сплотила наш коллектив. Хотим выразить огромную благодарность всем нашим коллегам, членам жюри, модераторам и гостям! Надеемся, что еще не раз примем участие в стратегических сессиях Росреестра!».