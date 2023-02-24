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В Самаре состоялась торжественная церемония возложения цветов в память о защитниках Отечества

24 февраля 2023 11:07
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В Самаре состоялась торжественная церемония возложения цветов в память о защитниках Отечества

23 февраля, в День защитника Отечества, на площади Славы областного центра состоялась торжественная церемония возложения цветов к Вечному огню и горельефу Матери-Родине. Почтить память защитников Отечества пришли первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов, Главный федеральный инспектор по Самарской области Михаил Феоктистов, вице-губернатор – руководитель департамента по вопросам правопорядка и противодействия коррупции Самарской области Юрий Рожин, первый заместитель председателя Самарской Губернской Думы Марина Антимонова, представители депутатского корпуса, силовых ведомств, ветеранских и общественных организаций и объединений, неравнодушные самарцы.

Цветы от Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова возложили к Вечному огню юнармейцы. В своем официальном поздравлении жителей Самарской области  с Днем защитника Отечества Глава региона подчеркнул: «Время испытаний являет истинную человеческую суть и рождает новых героев. На наших глазах люди, которые скромно живут среди нас и трудятся на благо общества, становятся в один ряд с героями Великой Отечественной, отстоявшими в кровавой схватке с врагом страну и освободившими мир от фашизма.Повинуясь своему долгу, сегодняшние защитники Отечества идут на передовую, самоотверженно и мужественно сражаются за то, что нам дорого и свято, как это делали наши деды и прадеды.  Они – щит нашей Родины, богатыри, готовые постоять за нашу землю, за своих родных и близких, за наш общий дом – великую Россию. Сегодня нет ничего важнее, чем поддержать наших солдат и офицеров, подставить плечо их семьям. И я горд тем, что жители Самарской области в этот сложный для страны период демонстрируют предельную внутреннюю мобилизацию, способность сплотиться и действовать как единое целое под лозунгом «Все для фронта, все для победы».

Со словами благодарности к землякам  накануне Дня защитника Отечества обратился  первый вице-губернатор – председатель Правительства Виктор Кудряшов. «Миссия защитника всегда была почетной, а военнослужащие всегда пользовались заслуженным уважением в нашем обществе. Сейчас, когда наша Родина переживает один из самых драматичных моментов своей истории, мы как никогда остро понимаем, насколько важна  сложная и опасная профессия военнослужащего. Когда сама возможность мирно жить, трудиться, чтить память предков, помнить историю, планировать будущее находится под угрозой, именно наши вооруженные силы вновь стали на защиту интересов страны. Огромное количество наших сограждан, жителей Самарской области и всей нашей Родины, вновь, как в годы Великой Отечественной войны, как деды и прадеды, дают отпор врагу, не позволяя нацизму закрепиться на священных рубежах нашей страны».

Виктор Кудряшов адресовал отдельные особые слова благодарности волонтерам, всем, кто по зову души поддерживает воинов, подчеркнув, что каждый из них также является истинным защитником Отечества.

В торжественной церемонии также приняли участие жены военнослужащих, выполняющих свой долг в ходе  специальной военной операции. «Хочу поздравить всех наших защитников – кадровых офицеров, мобилизованных граждан, добровольцев, всех настоящих мужчин, патриотов своей страны  с этим праздником! Всех вас мы ждем дома, и в Самаре, и в других регионах, ждем с Победой. Мы вас любим, ценим и очень ждем!» – сказала Екатерина, жена кадрового офицера Армии России, который принимает участие в СВО с самого начала операции.

«Сегодня 105-я годовщина этого замечательного праздника. Хотелось бы пожелать ветеранам, участникам СВО, защитникам Отечества, всем ребятам – всех благ! Победим обязательно! Нет никаких сомнений в нашей победе!» – обратился к самарцам и братьям по оружию Председатель Самарской региональной общественной организации «Союз десантников и подразделений специального назначения», участник боевых действий Валерий Гордеев.

В честь защитников Отечества прогремели оружейные залпы. Память солдат и офицеров, отдавших свои жизни за Родину, собравшиеся почтили минутой молчания.

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