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В Самаре состоялась IV Кадровая сессия с участием финалистов программы «Лидеры России»

13 октября 2022 10:43
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В Самаре состоялась IV Кадровая сессия с участием финалистов программы «Лидеры России»

В среду, 12 октября, в День кадрового работника России, состоялась IV ежегодная кадровая сессия. Это ежегодное мероприятие по вопросам развития кадровой политики и изучению передового опыта. Координатором мероприятия стал Центр развития талантов и трансформации управления при Губернаторе Самарской области «Таволга».

В мероприятии приняли участие более 200 человек: представители органов исполнительной власти, муниципалитетов, подведомственных учреждений и бизнес сообщества. С приветственным словом выступила Руководитель департамента кадровой политики и государственного управления Администрации Губернатора Самарской области Наталья Баландина«В наше время очень важно собираться всем сообществом и обмениваться опытом и знаниям. Сейчас очень важные задачи стоят перед нами: законодательство динамично меняется, ему нужно соответствовать и не совершать кадровых ошибок. Такие мероприятия помогают работать в одном информационном поле и двигаться вперед».

В ходе программы кадровые сотрудники обсудили планы и задачи на IV квартал 2022 года, разобрали актуальное антикоррупционное законодательство, коснулись наградной политики, цифрового этикета и других важных вопросов. Отдельно подняли тему кадрового делопроизводства в условиях частичной мобилизации.

Кроме этого, перед участниками сессии выступил Алексей Ермолаев, победитель конкурса «Лидеры России», директор одного из крупнейших гипермаркетов региона. «Сегодня я рассказываю о наставничестве и его важности, делюсь своим опытом. На мой взгляд, опыт бизнеса очень полезен для переноса в процессы госструктуры. Мы занимаемся одним и тем же: развиваем людей, помогаем становиться сотрудникам более эффективными, развиваем регион. Такой обмен опытом даст отличные результаты», – отметил Алексей Ермолаев.

Подводя итоги сессии, Наталья Баландина обратилась ко всем собравшимся и поблагодарила за участие в развитии кадрового потенциала Самарской области, пожелав в профессиональный праздник стабильности, процветания и желания двигаться вперед. Ведь от квалифицированной работы службы кадров зависит создание сильной команды, такого коллектива, который способен решать сложные задачи.

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