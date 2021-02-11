В Самаре состоится распределение свободных мест в детсадах

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12 февраля в Самаре будет проводиться автоматизированное распределение свободных мест в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, (далее – МОО) на 2020-2021 учебный год.

Для успешного проведения указанной процедуры Департамент образования Администрации городского округа Самара рекомендует родителям до 11 февраля 2021 года (включительно) проверить данные, указанные в заявлении, на Портале образовательных услуг https://es.asurso.ru или https://es2p.asurso.ru (в разделе «Поиск заявлений»).

В случае обнаружения в заявлении неточностей и утративших силу сведений необходимо обратиться в муниципальное автономное учреждение городского округа Самара «Многофункциональный центр предоставления государственных (муниципальных) услуг» (далее – МФЦ) для внесения в заявление необходимых изменений.

Информация об имеющихся в МДОУ свободных местах размещена на Портале образовательных услуг https://es.asurso.ru или https://es2p.asurso.ru (в разделе «Образовательные организации»).

Список муниципальных дошкольных образовательных учреждений городского округа Самара можно скачать по ссылке.

Родители имеют право выбора предпочитаемых дошкольных учреждений с учетом реализуемых образовательных программ (не более пяти МДОУ в порядке убывания предпочтения).

Для изменения списка предпочитаемых дошкольных учреждений в заявлении родителям необходимо обратиться в МФЦ.

Распределение свободных мест проводится в автоматизированном порядке на основании следующих критериев:

наличия у родителей (законных представителей) ребенка права на внеочередное, первоочередное предоставление места для ребенка в МОО в соответствии с действующим федеральным и региональным законодательством;

даты регистрации ребенка в электронном реестре;

возраста ребенка по состоянию на 01.09.2020;

направленности группы;

О предоставлении места для ребенка в МДОУ родителям сообщат специалисты МДОУ в соответствии с указанными в заявлении контактными данными. Также электронное заявление перейдет из статуса «Очередник» в статус «Направлен». Самостоятельно с результатами распределения мест родители могут ознакомиться, обратившись на сайт es.asurso.ru или https://es2p.asurso.ru (раздел «Поиск заявлений») и заполнив поле индивидуальным номером обращения.

Обращаем внимание на необходимость своевременного письменного подтверждения согласия с предоставленным в МОО местом (в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения извещения о предоставленном месте). Для этого родителям необходимо обращаться непосредственно в МОО, в которой ребенку предоставлено место.

Для письменного подтверждения несогласия с предоставленным для ребенка местом в МОО необходимо обращаться в МФЦ.

В случае неявки родителей (законных представителей) для подтверждения согласия (несогласия) с предоставленным местом в последующих распределениях свободных мест ребенок принимать участия не будет.

Во всех случаях невостребованности предоставленного места желаемая дата зачисления ребенка будет перенесена на 1 сентября следующего календарного года.

В целях восстановления ребенка в электронном реестре для последующего участия в распределениях свободных мест необходимо обращаться в МФЦ, передает пресс-служба горадминистрации.

Фото: .пресс-служба горадминистрации