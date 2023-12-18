В Самаре состоится предпремьерный показ фильма Бориса Корчевникова «ЗОИНО СТОЯНИЕ: ЧУДО ПОД ГРИФОМ «СЕКРЕТНО»

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18 декабря накануне дня памяти св. Николая Чудотворца, в ТК «Амбар» (г.Самара, Южное шоссе, 5) состоится предпремьерный показ фильма Бориса Корчевникова «ЗОИНО СТОЯНИЕ: ЧУДО ПОД ГРИФОМ «СЕКРЕТНО».



Данный показ пройдет в Самаре за день до всероссийской премьеры на телеканале «Спас».



Фильм представит специальный гость - телеведущий, актер, генеральный директор телеканала «Спас» - Борис Корчевников.

Тайминг:

12.00 - молебен в храме в честь иконы Божией Матери «Неопалимая Купина» при ТК «Амбар», который возглавит митрополит Самарский и Новокуйбышевский Сергий.



13.00 - показ фильма

в кинотеатре «Амбар Синема».



Фильм был снят при поддержке холдинга «Глобал Вижн».



Возрастные ограничения:

12 +.