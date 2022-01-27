Я нашел ошибку
Главные новости:
Самарская область стабильно входит в ТОП-5 регионов России по доле населения, которая пользуется государственными и муниципальными услугами в электронном формате.
За 2021 год подано более 38 тысяч заявлений через региональный портал госуслуг
Продолжат благоустраивать главные площади районного центра и поселка Ленинский.
В Красноармейском районе в 2022 году будут благоустроены три общественные территории
Двухэтажки в районе Центрального автовокзала в Самаре могут попасть под снос
Двухэтажки в районе Центрального автовокзала в Самаре могут попасть под снос
Госдума разрешила приватизировать участки рядом с водоемами
Госдума разрешила приватизировать участки рядом с водоемами
Снова скачок: 1 567 жителей Самарского региона за сутки заболели коронавирусом
Снова скачок: 1 567 жителей Самарского региона за сутки заболели коронавирусом
В Самарской области задержали подозреваемого в подготовке к хищению нефтепродуктов
В Самарской области задержали подозреваемого в подготовке к хищению нефтепродуктов
Пенсионер - "террорист" в Самаре парализовал работу административного здания
Пенсионер - "террорист" в Самаре парализовал работу административного здания
В Самаре состоится первый французский благотворительный вечер и аукцион
В Самаре состоится первый французский благотворительный вечер и аукцион
Наверх
Самара  -8 °C, Тольятти  -11 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.94
0.3
EUR 89.15
0.22
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Жителей Самары приглашают на концерт Международного фестиваля духовых оркестров 
В Самарской кирхе зазвучат произведения Баха
В Самаре пройдет очный этап Национального конкурса «Краса студенчества России»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самаре состоится первый французский благотворительный вечер и аукцион

27 января 2022 13:24
116
В Самаре состоится первый французский благотворительный вечер и аукцион

Альянс Франсез Самара приглашает всех на новый формат мероприятий, где Вы сможете подарить радость не только себе, но и другим!

30 января в 16:00 в ресторане Route Grill Bar состоится первый французский благотворительный вечер и аукцион “Galettes des rois”, организованный в поддержку центра социальной помощи женщинам «Ты не одна». Его специалисты помогают женщинам с детьми в трудной жизненной ситуации и жертвам домашнего насилия. Это единственный семейный центр в Самаре, где нуждающиеся получают питание, необходимые вещи, консультации психолога и юриста. 

В программе мероприятия :

Дегустация традиционного французского десерта “galette des rois” 

Фуршетный стол

Живая музыка от французской группы “Fred Swing”

Дегустация французских вин

Конкурсы и розыгрыши призов от Альянс Франсез

Лекция о традиционном французском десерте “galette des rois”

Аукцион “galette des rois”

Стоимость : 1800 руб- взрослый / 1500 руб - ребёнок.

Собранные средства пойдут на материальные нужды благотворительного центра!

 Для записи на мероприятие пишите в direct ( inst/vk), или звоните по номеру : 89879138669 .

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Самарцев просят сообщать об открытых колодцах
27 января 2022  11:56
Самарцев просят сообщать об открытых колодцах
161
 В Самаре на подъездах появились странные объявления об экстренной эвакуации жителей
26 января 2022  14:04
 В Самаре на подъездах появились странные объявления об экстренной эвакуации жителей
1241
Опубликованы итоги конкурса общественных проектов на 2022 год по Губернаторскому проекту «СОдействие»
26 января 2022  12:56
Опубликованы итоги конкурса общественных проектов на 2022 год по Губернаторскому проекту «СОдействие»
477
В Самаре запретят парковку на ряде улиц
26 января 2022  10:44
В Самаре запретят парковку на ряде улиц
482
Дмитрий Азаров о строительстве станции метро «Театральная»: «Реализуем давнюю мечту»
26 января 2022  09:49
Дмитрий Азаров о строительстве станции метро «Театральная»: «Реализуем давнюю мечту»
536
Весь список