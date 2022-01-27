В Самаре состоится первый французский благотворительный вечер и аукцион

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Альянс Франсез Самара приглашает всех на новый формат мероприятий, где Вы сможете подарить радость не только себе, но и другим!

30 января в 16:00 в ресторане Route Grill Bar состоится первый французский благотворительный вечер и аукцион “Galettes des rois”, организованный в поддержку центра социальной помощи женщинам «Ты не одна». Его специалисты помогают женщинам с детьми в трудной жизненной ситуации и жертвам домашнего насилия. Это единственный семейный центр в Самаре, где нуждающиеся получают питание, необходимые вещи, консультации психолога и юриста.

В программе мероприятия :

Дегустация традиционного французского десерта “galette des rois”

Фуршетный стол

Живая музыка от французской группы “Fred Swing”

Дегустация французских вин

Конкурсы и розыгрыши призов от Альянс Франсез

Лекция о традиционном французском десерте “galette des rois”

Аукцион “galette des rois”

Стоимость : 1800 руб- взрослый / 1500 руб - ребёнок.

Собранные средства пойдут на материальные нужды благотворительного центра!

Для записи на мероприятие пишите в direct ( inst/vk), или звоните по номеру : 89879138669 .