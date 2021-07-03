В Самаре состоится открытия фотоэкспозиции, посвященной французскому региону Гранд Эст

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3 июля Альянс Франсез Самара исполняется 20 лет со дня основания, в честь этого события, с которого и началась история Альянс Франсез в России, состоится открытия фотоэкспозиции, посвященной французскому региону Гранд Эст.



Вы познакомитесь с историей красивейших замков мира и старейших домов шампанского, увидите уникальные фотографии, сделанные с крыш зданий и горных массивов, фото самых знаковых событий и достопримечательностей Эльзаса, Шампани, Арденн и Лотарингии и даже увидите первый в мире маяк с видом не на море, а на виноградники!



Выставка будет работать с 6 июля в Альянс Франсез Самара по адресу ул. Высоцкого, 10. Вход свободный по предварительной записи по тел. 270 85 13. Экскурсии по выставке для групп от 4 человек.

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