В Самаре состоится музыкальный спектакль «Стихи войны и мира. Баллада о своих»

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22 октября 2024 года в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, в концертном зале Дома Офицеров состоится спектакль "Баллада о своих". В этот день жители Самарской области, ветераны ВС РФ и их семьи, члены Самарского совета ветеранов и других воинских братств услышат живое звучание легендарных мелодий всех времен в исполнении Московского симфо-рок оркестра, а также потрясающие произведения современных русских поэтов, военкоров, и самих военнослужащих, чьё творчество сегодня входит в лучшие поэтические сборники России ("Поэзия русского лета" или победитель конкурса "Книга года - 2024" "Жизнь за други своя").



Рок-спектакль «Баллада о своих. Стихи войны и мира» - это культурный мемориал героям нашего времени, баллада о подвиге русского воина, добровольцев, волонтеров и мирных жителей. Мы приглашаем всех жителей г. Самара стать частью масштабного патриотического концертного проекта, объединившего в себе выдающиеся произведения современных русских поэтов, а также симфоническое звучание хитов русского рока и легендарных мелодий всех времен.



Гастрольный тур проекта реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

В концерте прозвучит музыка групп: Ария, Алиса, Наутилус Помпилиус, В. Златоустовский, Король и Шут, Кино, Чайф, Земляне, Ю. Чичериной, В. Высоцкого, А. Розенбаума и др. Стихи поэтов: Анны Долгаревой, Марии Ватутиной, Дмитрия Молдавского, Антона Шагина, Марины Кудимовой, Влада Маленко, Людмилы Зуевой, Анны Ревякиной, Вадима Степанцова, Александра Пелевина и др.



Авторами постановки являются:

- сценарная постановка и чтец: Вадим Авва (Вадим Алексеев) - журналист, поэт, политэмигрант, автор тг канала «Русский Дневник», политолог и эксперт федеральных ТВ каналов – Первого, Звезда, Соловьёв LIVE, корреспондент федерального интернет- издания Ваши Новости, ведущий цикла программ СВО/Большой контекст.

- художественный руководитель симфо-рок-оркестра и автор аранжировок: Антон Сёмке - скрипач, композитор, выпускник Московской Государственной Консерватории им. П.И.Чайковского, продюсер и участник ряда международных музыкальных и театральных проектов, создатель контемпорари балета "Ballad for a Madman", солист московских музыкальных коллективов "High Time orchestra", "Belcanto orchestra", "Neo Names", "Moscow Cover Orchestra". Лауреат международных конкурсов скрипачей в Австрии, Литве, Греции, России, стипендиат международного благотворительного фонда Владимира Спивакова, лауреат Президентской премии, учрежденной в рамках поддержки талантливой молодежи, обладатель Золотого Знака "Достояние Сибири".



Для получения бесплатных билетов для ветеранов Великой Отечественной войны, ВС РФ, участников СВО и их семей, волонтеров - необходимо написать директору спектакля в сообщества "Стихи войны и мира" в Telegram или ВКонтакте, а также можно оформить бесплатный электронный билет по ссылке - https://ballada-o-svoih.timepad.ru/events/



Все билеты на официальном сайте проекта: https://стихивойныимира.рф



10% от полученных средств от проданных билетов направляется в фонд «Защитники Отечества».