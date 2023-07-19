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В Самаре снова искали нелегальных мигрантов

19 июля 2023 10:49
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В Самаре снова искали нелегальных мигрантов

Сотрудники Управления МВД России по г. Самаре провели мероприятия, направленные на выявление и пресечение фактов нарушения миграционного законодательства.

Один из рейдов прошел на территории торговой базы, расположенной на ул. Дальневосточной. В ходе проверки соблюдения миграционного законодательства полицейские выявили 8 нарушений. Так, в отношении одного работника составлен административный протокол по признакам административного правонарушения, предусмотренного ст. 18.17 КоАП РФ «Несоблюдение установленных в соответствии с федеральным законом в отношении иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных организаций ограничений на осуществление отдельных видов деятельности».

В отношении еще одного работника базы составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст. 18.10 КоАП РФ «Незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в Российской Федерации». В отношении 6 граждан составлены протоколы об административном правонарушении, предусмотренном ст. 18.8 КоАП РФ «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания в РФ».

Еще одно мероприятие, в рамках которого сотрудники отдела по вопросам миграции Управления МВД России по г. Самаре выявили 5 нарушений, прошло в п. Рубежный. К административной ответственности привлечен 1 человек за представление ложных сведений при осуществлении миграционного учета, трое - за незаконное осуществление трудовой деятельности и еще один человек за нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания в РФ.

Также собран материал проверки по факту организации незаконной миграции и решается вопрос об аннулировании разрешения на временное проживание на территории Российской Федерации мужчины 1992 года рождения.

Сотрудники полиции напоминают, что подобные мероприятия на территории областного центра проводятся на систематической основе. Обо всех фактах нарушения миграционного законодательства можно сообщить в ближайший отдел полиции или по телефону 102.

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