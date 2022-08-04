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В Самаре сменили компанию по отлову бездомных животных

4 августа 2022 12:43
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В Самаре сменили компанию по отлову бездомных животных

В мэрии Самары в очередной раз сменили подрядчика, который будет заниматься отловом и стерилизацией безнадзорных животных в черте города. Им стала компания, которая уже «засветилась» в этой области.

— Победителем открытого аукциона в электронной форме признали участника закупки с идентификационным номером заявки 20 — ООО «Добрые люди». Сумма контракта — 35 012 213 рублей. Срок реализации — до 31 декабря 2022 года. Отлов бездомных животных подрядчик должен организовать по будням с 07:00 и до 20:00 летом, весной и осенью и до 18:00 зимой. В выходные и праздничные дни исполнитель обязан обеспечить круглосуточную работу дежурного экипажа ловцов, — говорится в документации конкурса на сайте госзакупок.

Компания «Добрые люди» занималась в Самаре управлением муниципальным питомником. Согласно данным системы «Контур.Фокус», ООО «Добрые люди» основано в ноябре 2019 года. У этой компании интересная история.

Судя по сведениям из приложений к контракту, на отлов и транспортировку одной собаки из бюджета Самары будет выделяться 4645 рублей, на ее осмотр — 246 рублей, обработку от паразитов — 237 рублей, чипирование — 244 рубля, возврат животного в привычную среду обитания — 1044 рубля. Отловить и стерилизовать подрядчик должен до конца года более 2300 собак.

К слову, компания «Добрый люди» была подрядчиком по отлову бездомных животных в 2020 году. Также ООО занималось этой деятельностью и в начале 2022 года. Однако не совсем успешно — к деятельности общества с ограниченной ответственностью были вопросы у властей и политиков, пишет 63.ру.

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