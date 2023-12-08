В Самаре скоро завершится конкурс Креативных ёлочных игрушек!

Его проводит Самарский зоопарк.
Подходит к завершению конкурс Креативных ёлочных игрушек!
Условия конкурса :
Возраст участников конкурса от 8 лет и старше.
Изобразите на спиле дерева с помощью красок любимого обитателя Самарского зоопарка в любом художественном стиле.
Ёлочную игрушку можно дополнить лентами и другими декоративными элементами.
Прикрепите к игрушке бирку со своим именем (ФИ), возрастом и контактным телефоном. Принесите игрушку в зоопарк в научно-просветительский отдел или оставьте на кассе до 9 декабря включительно (с 8.00 до 17.00).
Шесть лучших игрушек будут отмечены грамотами и призами – бесплатным посещением зоопарка. Все участники конкурса получат сертификаты, которые будут выложены в группе Самарского зоопарка ВКонтакте.
Вашими удивительными игрушками будет украшена новогодняя ёлка в зоопарке!
Что вам понадобится: спил дерева или готовая деревянная болванка толщиной от 0,5 до 1,5 см и диаметром от 5 см до 10 см. Акриловые краски (если краски другие, то необходимо покрыть защитным лаком), кисти. Пеньковая веревка или декоративные ленты, бусины или блёстки.
Работы можно принести до 9 декабря включительно, до 17.00.
Можно обратиться к сотруднику или оставить на кассе.