В Самаре сборная команда Росгвардии приняла участие в традиционной «Гонке Героев»

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В Самарской области стартовал региональный этап российского экстремального забега с препятствиями по пересеченной местности «Гонка Героев». Его активным участником, по традиции, является сборная команда, в состав которой входят сотрудники и военнослужащие подразделений Управления Росгвардии по Самарской области.

Представители Росгвардии неизменно занимают в гонке лидирующие позиции, демонстрируя не только силу и выносливость, но и поистине нечеловеческую волю к победе, а также несокрушимый командный дух. Эти, присущие росгвардейцам, качества, помогают спортсменам сообща преодолевать многочисленные препятствия, которыми славится экстремальный забег.

Помимо росгвардейцев, в забеге принимали участие еще 150 команд. Сборная регионального управления оказалась в двадцатке лучших, придя к финишу за 1 час 36 минут.

- Конкуренция в ходе забега была невероятно высокой. Команды-участники вели упорную борьбу за каждую секунду. Благодаря индивидуальной физической подготовке и командному настрою на победу, нам удалось преодолеть 8 километров трассы с 29-ю различными испытаниями, продемонстрировав весьма и весьма неплохой результат. Да, в этом году нам не удалось войти в тройку лучших, но это стимул для дальнейшего наращивания усилий и совершенствования физической формы, - подчеркнул капитан сборной Росгвардии, майор полиции Андрей Алехин, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области.

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области