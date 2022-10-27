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В Самаре самый высокий средний чек на покупку тыквы накануне Хэллоуина

27 октября 2022 11:16
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В Самаре самый высокий средний чек на покупку тыквы накануне Хэллоуина

На неделю перед Хэллоуином приходится 15% всех покупок тыкв осенью, подсчитали в аналитическом проекте Tinkoff Data и сервисе интернет-эквайринга Тинькофф Касса. Среди крупных городов в 2022 году один из самых высоких средних чеков на тыквы прогнозируется в Самаре: 160 рублей (рост за год на 41%). По этому показателю Самара заняла второе место среди городов-миллионников в России.

По данным транзакций 26 млн клиентов экосистемы Тинькофф, в неделю проведения Дня всех святых, или Хэллоуина, спрос на тыквы традиционно выше по сравнению с другими неделями осени. По прогнозу аналитиков Tinkoff Data, в 2022 году количество покупок тыкв на последней неделе октября, когда отмечается Хэллоуин, вырастет на 26% по сравнению с неделей до праздника. В 2021 году этот показатель вырос на 49%, а в 2020 году — на 72%. 

При этом интерес россиян к Хэллоуину и главному праздничному атрибуту — тыкве — в последние несколько лет становится все ниже. В 2021 году по сравнению с 2020 количество покупок тыкв снизилось на 22%. По прогнозу в 2022 году спрос упадёт ещё на 55% год к году. 

Вызванный Хэллоуином спрос на тыквы влияет и на рост цен. В среднем в 2020-2021 гг. на последней неделе октября тыквы дорожали примерно на 10% к предыдущей неделе. В 2022 году, по прогнозу аналитиков Tinkoff Data, рост цен будет не таким заметным — около 5%, а средний чек на покупку главного атрибута праздника составит 133 рубля. 

После Хэллоуина цены на тыквы резко снижаются: в 2020―2021 гг. падение составляло 20%. Спрос уменьшается еще сильнее уже в начале ноября количество транзакций снижается по сравнению с праздничной неделей: в 2020-2021 годах показатель упал в 1,7 раз. По прогнозу в этом году спрос уменьшится на 20%.

В 2022 году самый высокий средний чек на тыквы среди крупных городов прогнозируется в Новосибирске: 174 рубля (рост за год на 50%). На втором месте Самара, где в 2022 году цены вырастут на 41% до 160 рублей. Средний чек на тыквы осенью 2022 года из всех городов-миллионников снизится только в Омске на 3% до 102 рублей. 

Фото: pxhere.com

 

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