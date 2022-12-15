В Самаре росгвардейцы приняли участие в праздновании юбилея общественной организации ветеранов

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Военнослужащие Управления Росгвардии по Самарской области приняли участие в торжественном мероприятии, посвященном 35-летию со дня образования Самарской областной общественной организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов.

Вместе с именитыми самарскими артистами на главной сцене Гарнизонного дома офицеров с разнообразным репертуаром выступил военный оркестр Управления Росгвардии по Самарской области. Высокое исполнительское мастерство и грамотно подобранный репертуар, дополненные вокальным мастерством руководителя музыкального коллектива майора Олега Чемоданова, вызвали у зрителей неподдельные эмоции.

- Мы рады быть участниками такого прекрасного мероприятия. Не сомневаюсь, что Самарская организация ветеранов успешно продолжит свою деятельность, и наш оркестр обязательно выступит на ее следующем юбилее! – поделился своими впечатлениями от праздника майор Олег Чемоданов.