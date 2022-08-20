В Самаре росгвардейцы приняли участие в муниципальной акции «Летние вечера духовой музыки»

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Военный оркестр регионального управления Росгвардии под управлением майора Олега Чемоданова дал концерт в рамках муниципальной акции «Летние вечера духовой музыки». В течение всего лета, каждую первую и третью пятницу месяца военные оркестры Самарского гарнизона выступают перед жителями и гостями Самары у памятника Александрийским гусарам.

- Участвовать в данной акции, одновременно, и очень приятно, и, вместе с тем, невероятно сложно! Ведь задача «Летних вечеров духовой музыки» не просто дать обычный концерт. В нынешнее непростое время военная духовая музыка обретает новый, более глубокий смысл. Творческий коллектив должен продемонстрировать святость и незыблемость славных традиций российского воинства, показать, что служба Родине это крайне ответственная, сложная и при этом очень почетная миссия, - подчеркнул начальник военного оркестра Управления Росгвардии по Самарской области майор Олег Чемоданов.

В ходе часового выступления творческий коллектив оркестра представил на суд зрителей бессмертные произведения отечественных композиторов и шедевры зарубежной музыки в своем исполнении. Выступление вызвало неподдельный интерес и живую реакцию жителей и гостей Самары.