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В Самаре росгвардейцы отработали действия при поступлении сигнала «Тревога» из детского оздоровительного лагеря

21 июля 2023 10:30
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В Самаре росгвардейцы отработали действия при поступлении сигнала «Тревога» из детского оздоровительного лагеря

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии отработали действия в случае поступления сигнала «Тревога» из детского оздоровительного лагеря, расположенного в Куйбышевском районе Самары.

В ходе тренировки  стражи правопорядка проверили, насколько хорошо налажено взаимодействие администрации лагеря и работников частной охранной организации при возникновении нештатной ситуации, а так же слаженность действий групп задержания Росгвардии при срабатывании на охраняемом объекте «тревожной кнопки».

Тренировка прошла в оздоровительном лагере «Авангард». По легенде, на территорию детского лагеря пытался проникнуть мужчина, гражданин нарушал общественный порядок. Охранник нажал кнопку тревожной сигнализации, после чего на место прибыли сотрудники вневедомственной охраны. Росгвардейцы задержали условного злоумышленника.

«Обеспечение безопасности в местах детского отдыха для нас приоритетная задача. Поэтому сотрудники Управления Росгвардии по Самарской области особое внимание уделяют контролю над качеством оказания охранных услуг. Охранная организация обязана иметь лицензию, позволяющую оказывать охранные услуги на объекте, к которому применены антитеррористические требования. Кроме того, охранник должен четко знать свои должностные обязанности и уметь пользоваться кнопкой тревожной сигнализации, выведенной на пульт вневедомственной охраны Росгвардии, - отметил заместитель начальника отдела лицензионно-разрешительной работы по Самаре и Волжскому району Управления Росгвардии по Самарской области подполковник полиции Денис Полшков.

В настоящее время в регионе активно действуют 46 объектов детского оздоровительного отдыха. Их безопасность обеспечивают более двух десятков охранных фирм. За качеством их работы внимательно следят сотрудники лицензионно-разрешительных подразделений Росгвардии. Подразделениями вневедомственной охраны Росгвардии осуществляется охрана 70 % объектов летнего отдыха детей.

Теги: Росгвардия

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