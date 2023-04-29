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В Самаре родители не хотят замены английского языка на китайский в школах

29 апреля 2023 09:46
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В Самаре родители не хотят замены английского языка на китайский в школах

82% родителей школьников выступают против исключения английского языка из школьной программы. К обязательному изучению китайского общественность тоже относится настороженно: 63% против. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие родители школьников из Самары.

Депутат Госдумы РФ Султан Хамзаев предложил исключить английский язык из перечня обязательных предметов в школе. По его мнению, это позволит уйти от прозападного вектора в российской системе образования. Инициативу одобряет лишь 14% родителей школьников, тогда как 8 из 10 выступают против такого решения. В комментариях респонденты напоминают, что английский остается языком международного общения, а методика его преподавания отработана годами.

Следует ли сделать китайский язык обязательным для изучения? Общество относится к этой идее осторожно: 63% опрошенных против такого нововведения. В числе их аргументов — сложность китайского языка, неуверенность в состоятельности отечественных методик его преподавания, а также отсутствие массовой потребности: «Все инженерные специальности по-прежнему требуют знания английского». Сторонником изучения китайского языка в системе среднего образования выступают только 16%. С их точки зрения, стратегическое партнерство России с КНР обязательно приведет к востребованности специалистов, владеющих китайским.

Время проведения: 20—27 апреля 2022 года

Теги: Опрос

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