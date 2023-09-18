В Самаре рекрутеры больше доверяют устным рекомендациям

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Каждый пятый рекрутер не доверяет ни устным рекомендациям, ни рекомендательным письмам, тем не менее рекомендации работают и в большинстве случаев способствуют трудоустройству. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители компаний из Самары.

Среди рекрутеров больше тех, кто доверяет устным рекомендациям: 47% против 19% доверяющих рекомендательным письмам. 20% представителей компаний никаким рекомендациям не доверяет.



Чаще всего с просьбой предоставить рекомендации рекрутеры обращаются к соискателям, претендующим на руководящие позиции, должности инженеров и бухгалтеров. В практике рекрутеров в большинстве случаев рекомендации оказывались положительными и кандидатов принимали на работу (55%). Однако представители компаний настаивают на том, что нанимали специалистов «по совокупности заслуг», а не только из-за наличия хороших рекомендаций. Для 64% рекрутеров рекомендации являются скорее критерием первичного отбора, чем решающим аргументом для найма.



Чьи рекомендации имеют больший вес в глазах менеджеров по подбору персонала? Подавляющее большинство рекрутеров отдают предпочтение устным и письменным рекомендациям непосредственных начальников кандидатов (83%).



Время проведения: 2 августа — 13 сентября 2023 года