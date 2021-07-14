В Самаре реконструируют здание кинотеатра "Юность"

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В Самаре реставрация кинотеатра «Юность» вышла на новый этап. В здании, которое расположено на улице Ново-Вокзальной, 28а, появится школа искусств. Об этом сообщили представители департамента градостроительства Самары.

— Мы выступаем заказчиком проекта реконструкции здания бывшего кинотеатра «Юность». Здесь планируется создать муниципальную школу искусств. В настоящий момент готовится заявка для установки ограждения на территории, — рассказали в департаменте градостроительства Самары.

Проект реставрации заброшенного кинотеатра должны были подготовить еще к концу 2020 года. Но никаких результатов предоставлено не было.

О реконструкции кинотеатра задумались после пожара, который произошел в 2019 году.



В Самаре весной этого года уже восстановили кинотеатр «Октябрь». В обновленном здании открыли торговый центр, пишет 63.ру.

Фото: мэрия Самары