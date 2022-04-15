В Самаре регулярно будут на выставках искать хозяев для бездомных собак

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В областной столице на регулярной основе будут проходить выставки «Друг человека», где каждый желающий сможет бесплатно забрать собаку из приюта. Об этом депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн договорился с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым.

«Такие выставки, учитывая наступление весны, будем проводить в парках Самары. Начать решили с одного из самых популярных и любимых горожанами — Загородного парка», — сообщил парламентарий в своем аккаунте «Вконтакте».

Депутат напомнил, что с апреля отлов бездомных животных в Самаре передан волонтёрам из ветеринарного центра «ФлагманВет». Во вторник он посетил переданную новому подрядчику базу по содержанию животных в поселке Козелки Красноглинского района Самары. Там собаки проходят процедуру стерилизации и реабилитации, после чего выпускаются обратно — в естественную среду обитания.

По убеждению парламентария, важно не только обеспечить гуманный отлов и массовую стерилизацию собак, но и определить их дальнейшую судьбу.

Александр Хинштейн призвал неравнодушных самарцев поддержать эту акцию.

«По собственному опыту знаю, насколько беспородные собаки — умные и преданные друзья. Много лет у меня жил пёс Ингус, которого я подобрал на улице. К сожалению, не так давно он умер», — поделился депутат.