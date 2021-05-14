В Самаре рассмотрели проект по сохранению старинных наличников в городе

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13 мая Елена Лапушкина провела встречу с представителями музейного сообщества города. Участники встречи, помимо предстоящей «Ночи музеев», обсудили проект, направленный на сохранение исторических оконных наличников с элементами деревянной резьбы «За окном». На встрече присутствовали идеологи данного проекта – Андрей Кочетков и Александр Шуткин.

Самара является одним из лидеров по количеству деревянных и кирпично-деревянных построек дореволюционного периода в России. Однако не все постройки удается сохранить полностью. Именно поэтому авторам проекта пришла в голову идея по вторичному использованию деревянных украшений. Особое место среди архитектурных элементов занимают деревянные резные наличники.

«Каждый хозяин, который строил свой дом и создавал эти потрясающие деревянные композиции, вкладывал в них свою собственную историю и индивидуальность. Сохранение этих специфических элементов культурного наследия представляет большую значимость для города и его жителей», – отметила один из идеологов проекта «Том Сойер Фест» Анастасия Кнор.

Авторы проекта предлагают создать выставочный павильон, который представляет собой лаконичный домик с двухскатной кровлей - собирательный образ тех деревянных домов, наличники с которых в нем предлагается разместить. Внешняя сторона будет облицована деревянными досками, снятыми с подлежащих сносу домов. У горожан будет возможность подойти и прочитать историю дома, где располагался раньше тот или иной наличник, осмотреть его вблизи и изучить. Сейчас уже создана большая коллекция оконных наличников с деревянной резьбой, которые предлагается использовать в этом проекте.

Глава города положительно оценила данную инициативу и поддержала проект. Первый экспозиционный павильон появится в Самаре уже в этом году.

«Сегодня была наша первая встреча с Еленой Лапушкиной. Мы договорились возобновить работу по этому проекту, так как он представляет интерес не только для Самары, но и для многих городов России. К нам уже обращались из других регионов с просьбой создать подобное пространство, но мы бы хотели, чтобы первое было в нашем родном городе. В процессе беседы мы обсуждали потенциальные места размещения и уже пришли к некоторым выводам. Мы хотим, чтобы наш проект стал новым центром притяжения для горожан и туристов, из-за чего рассматриваем возможность расположить павильон на пересечении туристических маршрутов в Самаре. Чем больше людей это увидит, тем больше задумается о том, что важно сохранить нашу историческую идентичность», – подвел итоги встречи Александр Шуткин.

Фото: алминистрация Самары