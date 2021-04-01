В Самаре ракета на проспекте Ленина засветится синим

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2 апреля во многих странах мира – в том числе и в России – проходит акция «Зажги синим», которая была запущена в 2005 году организацией Autism Speaks. В этот день здания и объекты по всему миру (как правило, памятники истории и культуры и другие исторически ценные сооружения) освещаются синим цветом. Такая социальная акция организуется в поддержку детей и взрослых с расстройством аутистического спектра – в знак солидарности с людьми с аутизмом и их семьями.

Самара примет участие в акции во второй раз. 2 апреля 2021 года будет организована подсветка синим цветом ракеты-носителя «Союз» муниципального музейно-выставочного комплекса «Самара космическая». По информации МП «Самарагорсвет», синее освещение будет включено вместе со всем остальным обычным уличным освещением и в таком режиме проработает до утра.

Также 2 апреля пройдет пятый всероссийский инклюзивный фестиваль #ЛюдиКакЛюди. Площадкой для проведения юбилейного фестиваля выбран МВЦ «Самара Космическая» в связи с отмечающимся в этом году 60-летию первого полета человека в космос. В музей будут приглашены семьи с детьми и взрослыми с аутизмом для участия в адаптивной экскурсии по музею.

Добавим, что в апреле проводится месячник информирования об аутизме. В России в рамках информационной кампании «Аутизм – это», направленной на содействие решению проблем людей с данным заболеванием, будет проведен и ряд других социальных акций: размещение тематических анимационных видеороликов в дни проведения спортивных соревнований; отказ от яркого света, выключение или убавление музыки в розничных магазинах, точках общепита, аптеках, банках и т.п.). Это позволит людям с аутизмом при посещении таких мест не испытывать чувство дискомфорта.

Отметим, что по всему миру акцию традиционно поддерживают такие знаковые здания, как пирамиды в Гизе, Empire State Building в Нью-Йорке, Сиднейская опера и др. И это особенно важно, потому что подчеркивает масштаб и серьезность проблемы аутизма.

В акции граждане могут принять участие и другими способами: подсветить синей лампой или гирляндой окна; одеться в синее и рассказать своим близким об аутизме и об акции. Кроме того, люди в этот день фотографируются в синей одежде и делают тематические посты в социальных сетях.