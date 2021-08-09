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В Самаре проверят состояние ракеты "Союз" на проспекте Ленина

9 августа 2021 11:45
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В Самаре проверят состояние ракеты "Союз" на проспекте Ленина

В Самаре по просьбе регионального Правительства проверяют состояние ракеты "Союз" у музейно-выставочного комплекса на проспекте Ленина. Работы проводят специалисты РКЦ "Прогресс".

Ракету установили в этом месте 20 лет назад. В 2026-м заканчивается гарантийный срок службы монумента. В этом году возле музея "Самара Космическая" начнут строить планетарий. Строительные работы будут вестись в непосредственной близости от "Союза", так что проверка его технического состояния необходима.

Комплексный осмотр ракеты стартовал в июле 2021 года. Специалисты РКЦ использовали квадрокоптер, чтобы проверить, нет ли на монументе повреждений или коррозии внешней поверхности. Ракету осмотрели и внутри. В тех местах, до которых люди не смогли самостоятельно добраться, применяли фотоэндоскоп.

Специалистам осталось осмотреть сборочно-защитный блок, двигательную установку системы аварийного спасения и конструкции молниеотвода. Эти работы будут проводить на высоте свыше 50 метров. Для этого власти региона пообещали предоставить специальный подъемник.

Завершить оценку состояния ракеты планируется до сентября 2021 года. После этого будет подготовлен полный отчет, пишет Сова.инфо.

Теги: ракета Союз

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