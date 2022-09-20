В Самаре провели родительское собрание о профилактике детского дорожно-транспортного травматизма

Я нашел ошибку
Главные новости:
Привлекать новых специалистов в медучреждения региона помогает целый комплекс мер социальной поддержки.
Более 1000 медработников из других регионов выбрали Самарскую область для жизни и карьеры
Получил известность за свои роли в картинах "Первый Оскар", "Битва за Севастополь", "1941. Крылья над Берлином", "Мария. Спасти Москву", "Ёлки новые" и других.
Сергей Пускепалис - актер, худрук театра имени Волкова погиб в ДТП в Ярославской области
В спортивном мероприятии приняли участие 70 ребят из семи коллективов физической культуры.
Самарские полицейские организовали для юных динамовцев спортивные соревнования по мини-футболу
Торжественная церемония награждения премии RBT&MA пройдет 25 ноября в Самаре в «Lotte Hotel Samara».
Голосование за соискателей премии Russian Business Travel & MICE Award завершится 30 сентября
Вход свободный.
САТОБ приглашает отметить день рождения Дмитрия Шостаковича
Вопросы рекультивации незаконных мусорных полигонов, сохранения лесов и уникальных водных объектов обсудили на совещании в Правительстве региона.
При федеральной поддержке в Самарской области продолжается ликвидация свалок
На сегодняшний день в Приволжском федеральном округе в 237 университетах обучается более 800 тысяч студентов.
Минобрнауки России перезапускает работу Центров карьеры в вузах ПФО
Республика Армения – традиционный партнер Самарской области.
Самарская область и Республика Армения договорились развивать сотрудничество в торговле, образовании, медицине и туризме
Наверх
Самара  +17 °C, Тольятти  +19 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 60.17
0.14
EUR 60.04
0.17
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарские полицейские организовали для юных динамовцев спортивные соревнования по мини-футболу
САТОБ приглашает отметить день рождения Дмитрия Шостаковича
Ребята из Самарской области принимают участие в фестивале ПФО «ВЕРНУТЬ ДЕТСТВО»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самаре провели родительское собрание о профилактике детского дорожно-транспортного травматизма

20 сентября 2022 12:51
158
В Самаре провели родительское собрание о профилактике детского дорожно-транспортного травматизма

В рамках Всероссийской #Неделибезопасности2022 на базе Самарского детского областного центра детско-юношеского технического творчества сотрудники Госавтоинспекции совместно с представителями Центра по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма Самарской области провели областное родительское собрание ( в формате видеоконференцсвязи) «Я - пример на дороге!», посвящённое вопросам профилактики детского дорожно-транспортного травматизма 2022.

В областном родительском собрании в качестве спикеров приняли участие: заместитель начальника отдела ОАР и пропаганды БДД Госавтоинспекции Самарской области Ольга Блохина, заведующая Областным Центром по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма детско-юношеского центра технического творчества Самарской области Александра Дрига, председатель регионального отделения Самарской области Общероссийской общественной организации « Национальная родительская ассоциация социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей» Олег Пилизин, педагог дополнительного образования "СПАСИБО" ДДЮТ г.о. Сызрань Янина Трошина, методист СП « Юношеская автошкола» ГБОУ ДО СО СОЦДЮТТ Людмила Сивохина.

Спикеры привели статистику и анализ дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних, разобрали методы обучения Правил дорожного движения для детей, напомнили о необходимости использования световозвращающих элементов на одежде и аксессуарах детей при движении в темное время суток и в условиях недостаточной видимости на дороге, призывали вовлекать детей в отряды юных инспекторов движения, говорили о важности организационной деятельности инициативных групп «Родительский патруль», а также о психологических возрастных особенностях поведения детей на дороге.

В конце встречи спикеры напомнили, что немаловажным фактором, позволяющим снизить детскую аварийность, служит профилактическая работа, которую необходимо проводить с самого юного возраста. Важно, чтобы дети не только знали ПДД, но и соблюдали их, осознавая, к чему может привести игнорирование правил безопасности. И в этом случае родители должны быть положительным примером для детей.

Ребёнок учится «законам дороги», беря пример с родителей, и других взрослых.

Теги: БДД

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самарском регионе в предстоящие выходные дни пройдут целенаправленные рейдовые мероприятия ГИБДД
16 сентября 2022, 14:03
В Самарском регионе в предстоящие выходные дни пройдут целенаправленные рейдовые мероприятия ГИБДД
Госавтоинспекция обращается ко всем гражданам с просьбой сообщать информацию о водителях, управляющих транспортными средствами в состоянии алкогольного или... Общество
553
В Самарской области прошел специализированный рейд "Тонировка"
09 сентября 2022, 12:36
В Самарской области прошел специализированный рейд "Тонировка"
Главная проблема тонировки – ухудшение обзора для водителя.  Транспорт
841
Самарских водителей и пешеходов просят учитывать особенности передвижения в осенний период
09 сентября 2022, 10:06
Самарских водителей и пешеходов просят учитывать особенности передвижения в осенний период
В связи с ухудшением видимости Госавтоинспекция призывает водителей и пешеходов быть предельно внимательными на дороге, особенно в темное время суток. Транспорт
759
В центре внимания
В Красноглинском районе 24 и 25 сентября будет работать муниципальная ярмарка в формате «торговля с автомашин»
20 сентября 2022  13:58
В Красноглинском районе 24 и 25 сентября будет работать муниципальная ярмарка в формате «торговля с автомашин»
166
Дмитрий Азаров: «Масштабные преобразования произошли в системе здравоохранения нашего региона»
20 сентября 2022  13:47
Дмитрий Азаров: «Масштабные преобразования произошли в системе здравоохранения нашего региона»
143
Более 10 тысяч человек вышли в Самарской области на старт
19 сентября 2022  13:18
Более 10 тысяч человек вышли в Самарской области на старт "Кросса нации - 2022"
350
Дмитрий Азаров: «Сделаю всё, чтобы тольяттинская «Лада» в следующем сезоне играла в КХЛ, но во многом это будет зависеть от результатов команды»
19 сентября 2022  12:59
Дмитрий Азаров: «Сделаю всё, чтобы тольяттинская «Лада» в следующем сезоне играла в КХЛ, но во многом это будет зависеть от результатов команды»
467
В Самаре до 1 октября скорректирована схема движения троллейбусов по Московскому шоссе в районе улицы Лукачева
17 сентября 2022  10:26
В Самаре до 1 октября скорректирована схема движения троллейбусов по Московскому шоссе в районе улицы Лукачева
908
Весь список