В Самаре провели родительское собрание о профилактике детского дорожно-транспортного травматизма

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В рамках Всероссийской #Неделибезопасности2022 на базе Самарского детского областного центра детско-юношеского технического творчества сотрудники Госавтоинспекции совместно с представителями Центра по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма Самарской области провели областное родительское собрание ( в формате видеоконференцсвязи) «Я - пример на дороге!», посвящённое вопросам профилактики детского дорожно-транспортного травматизма 2022.



В областном родительском собрании в качестве спикеров приняли участие: заместитель начальника отдела ОАР и пропаганды БДД Госавтоинспекции Самарской области Ольга Блохина, заведующая Областным Центром по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма детско-юношеского центра технического творчества Самарской области Александра Дрига, председатель регионального отделения Самарской области Общероссийской общественной организации « Национальная родительская ассоциация социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей» Олег Пилизин, педагог дополнительного образования "СПАСИБО" ДДЮТ г.о. Сызрань Янина Трошина, методист СП « Юношеская автошкола» ГБОУ ДО СО СОЦДЮТТ Людмила Сивохина.



Спикеры привели статистику и анализ дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних, разобрали методы обучения Правил дорожного движения для детей, напомнили о необходимости использования световозвращающих элементов на одежде и аксессуарах детей при движении в темное время суток и в условиях недостаточной видимости на дороге, призывали вовлекать детей в отряды юных инспекторов движения, говорили о важности организационной деятельности инициативных групп «Родительский патруль», а также о психологических возрастных особенностях поведения детей на дороге.



В конце встречи спикеры напомнили, что немаловажным фактором, позволяющим снизить детскую аварийность, служит профилактическая работа, которую необходимо проводить с самого юного возраста. Важно, чтобы дети не только знали ПДД, но и соблюдали их, осознавая, к чему может привести игнорирование правил безопасности. И в этом случае родители должны быть положительным примером для детей.



Ребёнок учится «законам дороги», беря пример с родителей, и других взрослых.